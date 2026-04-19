Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर जरूर करें ये 4 चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, मिलेगा कई गुना शुभ फल
19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया है। इस दिन किया गया कोई भी काम कई गुना फल देने वाला माना जाता है। ऐसे में इस शुभ दिन कुछ विशेष काम जरूर करने चाहिए। इन कामों को करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं इस लेख में विस्तार से...
अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। यह दिन हिंदू धर्म का सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। शास्त्रों में इसे 'अक्षय' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसका फल अक्षय यानी अनंत काल तक मिलता रहता है। इस खास दिन पर चार महत्वपूर्ण काम करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और जीवन में कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है।
अक्षय तृतीया का खास महत्व
इस दिन ग्रह-नक्षत्रों का संयोग इतना अनुकूल होता है कि कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया पर दान, संकल्प, जप-पूजा और लक्ष्मी को घर लाने जैसे कार्य करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन की गई भक्ति और सत्कर्म जीवन भर सुख-समृद्धि देते हैं।
1. दान करना सबसे बड़ा पुण्य
अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, जल, दीप, छाता, तरबूज, खरबूजा आदि का दान करें। गर्मी शुरू होने के कारण ठंडे फलों और जल का दान विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति इस दिन सामर्थ्य अनुसार दान करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दान करते समय मन में कोई लालच या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से किया गया दान भगवान विष्णु को बहुत प्रिय लगता है।
2. नया संकल्प लेना
इस पावन दिन पर कोई नया और शुभ संकल्प अवश्य लें। जो काम आप लंबे समय से टाल रहे हैं - नया व्यवसाय शुरू करना, अच्छी आदत डालना या कोई नई साधना, उसे अक्षय तृतीया पर शुरू करें। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन लिया गया संकल्प मजबूत होता है और उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नया संकल्प लेते समय मन में सकारात्मक भाव रखें और भगवान पर पूरा भरोसा रखें।
3. जप और पूजा करना
अक्षय तृतीया पर जप-पूजा का अपना अलग महत्व है। विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम या द्वादशाक्षरी मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनकी आराधना करें। इस दिन की गई पूजा और जप का फल बहुत बड़ा होता है। इससे मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है।
4. घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करना
अक्षय तृतीया पर घर में लक्ष्मी को लाने का विशेष अवसर होता है। सोना, चांदी, चावल, गेहूं आदि चीजें घर लाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भाव की शुद्धता। लालच या स्वार्थ के भाव से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से ये चीजें घर लाएं। मान्यता है कि इस दिन शुद्ध भाव से की गई खरीदारी घर में धन-धान्य और समृद्धि बनाए रखती है।
अक्षय तृतीया पर इन बातों का ध्यान रखें
इस दिन सात्विक भोजन करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दान, संकल्प, जप और लक्ष्मी आमंत्रण, ये 4 काम सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का यह शुभ अवसर हाथ से ना जाने दें। इन चार सरल लेकिन प्रभावी कामों को करके आप अपने और अपने परिवार के लिए अक्षय पुण्य और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इस पावन दिन को भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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