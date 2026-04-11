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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर कुबेर चालीसा का पाठ से होगी धन-समृद्धि में वृद्धि, जानिए इसकी सही विधि

Apr 11, 2026 08:59 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय तृतीया पर कुबेर चालीसा का पाठ करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। जानिए अक्षय तृतीया 2026 पर कुबेर चालीसा पाठ की सही विधि, मुहूर्त, मंत्र और सरल उपाय। बिना खर्च किए भी धन वृद्धि के लिए यह उपाय बहुत प्रभावी है।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर कुबेर चालीसा का पाठ से होगी धन-समृद्धि में वृद्धि, जानिए इसकी सही विधि

अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र त्योहार है, जिसे 'स्वयंसिद्ध मुहूर्त' कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या पूजा अक्षय फल देता है, यानी उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया पर धन की देवी लक्ष्मी के साथ-साथ धन के देवता कुबेर की उपासना का विशेष महत्व है। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, इस दिन कुबेर चालीसा का पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, धन-समृद्धि बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है।

अक्षय तृतीया और कुबेर चालीसा का महत्व

अक्षय तृतीया पर कुबेर चालीसा का पाठ धन प्राप्ति के साथ-साथ व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। कुबेर देव को धन का स्वामी माना जाता है। उनकी पूजा से ना केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि सुख-समृद्धि, व्यापार में उन्नति और परिवार में शांति भी बनी रहती है।

कुबेर चालीसा पाठ की सही विधि

अक्षय तृतीया पर कुबेर चालीसा का पाठ करने के लिए सुबह स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और कुबेर देव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें हल्दी, अक्षत, पीले फूल और मिठाई अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूरी श्रद्धा से कुबेर चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद कुबेर मंत्र 'ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः' का 108 बार जप करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें।

पाठ के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें

पाठ करते समय मन को एकाग्र रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यदि संभव हो, तो इस दिन मौन रहकर या कम बोलकर समय बिताएं। कुबेर चालीसा का पाठ शाम के समय भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। पाठ के बाद गरीबों या जरूरतमंदों को दान अवश्य करें।

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कुबेर चालीसा पाठ के लाभ

इस पाठ से धन-धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार में उन्नति होती है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार, अक्षय तृतीया पर कुबेर चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी कम होते हैं और भविष्य में धन संबंधी समस्याएं नहीं आती हैं।

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अक्षय तृतीया पर अन्य उपाय

अक्षय तृतीया पर कुबेर चालीसा के साथ-साथ लक्ष्मी-नारायण की पूजा करें। घर के उत्तर-पूर्व कोने को साफ रखें और पीले फूलों से सजाएं। इस दिन सोना-चांदी या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदना भी शुभ माना जाता है, लेकिन बिना खर्च किए नामजप और दान से भी अक्षय पुण्य प्राप्त किया जा सकता है।

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अक्षय तृतीया 2026 एक शुभ अवसर है। कुबेर चालीसा का पाठ सच्चे भाव से करने पर धन-समृद्धि के साथ-साथ मानसिक शांति भी मिलती है। इस दिन नियमित रूप से कुबेर चालीसा पढ़ने की आदत डालें तो जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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