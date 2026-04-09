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अक्षय तृतीया 2026 पर बन रहे हैं खास योग, इन 4 राशियों को मिलेगा फायदा

Apr 09, 2026 02:02 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस बार अक्षय तृतीया कई वजहों से खास मानी जा रही है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, जो लंबे समय बाद एक साथ दिखते हैं। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश और चंद्रमा का भी उसी राशि में आना, इस दिन को और मजबूत बना रहा है।

अक्षय तृतीया 2026 पर बन रहे हैं खास योग, इन 4 राशियों को मिलेगा फायदा

Akshaya Tritiya 2026 Horoscope: इस बार अक्षय तृतीया कई वजहों से खास मानी जा रही है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, जो लंबे समय बाद एक साथ दिखते हैं। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश और चंद्रमा का भी उसी राशि में आना, इस दिन को और मजबूत बना रहा है। इसी वजह से मालव्य राजयोग और गजकेसरी योग जैसे असर देखने को मिल रहे हैं। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया काम जल्दी खत्म नहीं होता, उसका असर लंबे समय तक रहता है। इसी कारण इस दिन खरीदारी, निवेश या नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है।

आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से थोड़ा राहत देने वाला हो सकता है। लंबे समय से जो लोग नौकरी बदलने या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब कुछ हलचल दिख सकती है। काम में आपकी मेहनत नजर आएगी। कोई बड़ा मौका भी मिल सकता है, जिससे आगे का रास्ता साफ होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय पहचान और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी और लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। निवेश से जुड़ी कोई पुरानी चीज फायदा दे सकती है। परिवार से जुड़े कुछ पुराने मामले सुलझ सकते हैं, जिससे मन हल्का रहेगा और पैसों की स्थिति भी बेहतर हो सकती है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय धीरे-धीरे चीजें ठीक करने वाला रहेगा। जो पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, उसके वापस मिलने की उम्मीद है। अगर आप नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह समय खराब नहीं है। जल्दबाजी से बचेंगे तो बेहतर रहेगा।

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धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय सुविधाओं में बढ़ोतरी वाला हो सकता है। घर या वाहन से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है। काम के दौरान वरिष्ठों का साथ मिलेगा, जिससे चीजें आसान होंगी। कमाई के नए मौके भी सामने आ सकते हैं, लेकिन खर्च पर थोड़ा ध्यान रखना होगा।

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कुल मिलाकर, अक्षय तृतीया पर बन रहे ये योग कुछ राशियों के लिए मौके लेकर आ रहे हैं। काम, पैसा और नई शुरुआत- तीनों में हलचल दिख सकती है। बस जरूरत है कि चीजों को समझकर आगे बढ़ा जाए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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