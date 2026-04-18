Akshaya Tritiya 2026 Quotes: मां लक्ष्मी की कृपा आप पर…व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं अक्षय तृतीया के ये खूबसूरत कोट्स
अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। इस खास मौके पर अपनों को बधाई संदेश भेजें। साथ ही आप व्हाट्सएप स्टेटस पर हिंदी के खूबसूरत कोट्स भी लगा सकते हैं। नीचे पढ़ें यूनीक और लेटेस्ट कोट्स-
हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ काम जैसे पूजा-पाठ और दान वगैरह का फल जल्दी मिलता है। ऐसे में जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अक्षय तृतीया के खास मौके पर लोग नई शुरुआत करना भी अच्छा मानते हैं। ऐसे करने से काम में सफलता मिलने और तरक्की होने की उम्मीद दोगुना हो जाती है। इस खास दिन पर लोग सोना और चांदी खरीदना शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कल यानी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस मौके पर लोग अपनों को बधाई संदेश भी भेजते हैं। नीचे पढ़ें अक्षय तृतीया के खास कोट्स वाले संदेश जो आप अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को भेज सकते हैं।
यहां देखें अक्षय तृतीया के टॉप 10 कोट्स
1.अक्षय तृतीया का दिन खुशियों और तरक्की की नई शुरुआत का प्रतीक है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपकी जिंदगी में सुख-शांति लेकर आएं और आपको जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता मिले और भगवान के आशीर्वाद से जिंदगी में खूब बरकत हो। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2.आज के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से घर में बरकत बढ़े और हर काम में आपको अच्छा रिजल्ट मिले। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3.अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और अच्छे कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता, समय के साथ बढ़ता ही जाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। आपकी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4.इस पवित्र दिन पर की गई छोटी सी अच्छी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ी सफलता की वजह बन सकती है। ऐसे में आप हमेशा अच्छा सोचें और आगे बढ़ते रहें। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5.भगवान करें ये पवित्र दिन आपकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आए और आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। आपकी मेहनत रंग लाए और खुशियां हमेशा आपके घर का दरवाजा खटखटाए। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
6.अक्षय तृतीया का मतलब है वो खुशियां जो कभी खत्म ना हो। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपको हर राह में इनसे हिम्मत मिलती रहे। आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7.अक्षय तृतीया पर की गई हर नई शुरुआत शुभ मानी जाती है। भगवान करें आपके हर फैसले सही साबित हों और आपके हर काम बन जाएं। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8.मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में सुख-शांति और प्यार लेकर आए। आप घर में हमेशा समृद्धि का माहौल बना रहे और खुशहाली हमेशा दस्तक देती रहे। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9.अक्षय तृतीया हमें याद दिलाती है कि जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच कितना जरूरी है। जब हम सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो हमारा हर सपना धीरे-धीरे पूरा हो सकता है। अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10.सच्चे मन और नीयत से की गई मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही जिंदगी को बेहतर बनाता है। यही इस पावन दिन का सबसे सुंदर संदेश है। आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें