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अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त भी और गजकेसरी राजयोग भी, इस दिन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

Apr 06, 2026 03:20 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Akshaya Tritiya 2026 Gajkesari rajyog :अक्षय तृतीया पर ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के कारणइस बार राजयोग बन रहा है, जो कई राशियों को लाभ देगा। यहां पहले इस दिन बनने वाले राजयोग को समझें और फिर पढ़ें कि इसका आपकी राशि पर क्या असर होगा।

अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त भी और गजकेसरी राजयोग भी, इस दिन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस से ज्यादा शुभ मुहूर्त नहीं हैं, लेकिन इस ज्योतिष में इस साल की अक्षय तृतीया पर कहा जा रहा है कि इस दिन जैसा योग नहीं है। इस साल अप्रैल में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के कारणइस बार राजयोग बन रहा है, जो कई राशियों को लाभ देगा। यहां पहले इस दिन बनने वाले राजयोग को समझें और फिर पढ़ें कि इसका आपकी राशि पर क्या असर होगा।

गजकेसरी राजयोग क्या होता हैं, क्यों इसे बहुत शुभ मानते हैं?

पहले इसका मतलब समझते हैं, गज मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर। एक तरफ हाथी जहां शक्ति और धन-समृद्धि का प्रतीक है, वहीं शेर आपकी ताकत, लीडरशिप का प्रतीक समझा जाता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है, तो समझें आप बहुत लकी हैं। इस योग के बनने पर आपको बहुत अधिक फलता तो मिलती ही है, साथ आपकी कई परेशानियां भी कम हो जाती हैं। यह योग चंद्रमा और गुरु के कारणबनता अगर आपकी कुंडली में इन दोनों में से कोई एक ग्रह भी कमजोर है, तो इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलता है। इसकेकम लाभ में भी आपको पूरा बूस्ट मिलता है।

अक्षय तृतीया पर गजकेसरी योग

यह योग तब बनता है जब गुरु आपके 1,4,7, 10 घर में हो चांद के साथ, एक तरफ हुरु जहां बुद्धि, नॉलेज और भाग्य का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा माइंड, इमोशंस, माइंड का प्रतीक हैं। जब ये दोनों आपके‌ फेवर में हों, तो आपके लिए बहुच अच्छा राजयोग बनता है। ज्योतिष में इस योग को राजयोग माना जाता है। आइए जानें इस योग से किन राशियों को लाभ होगा

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किन राशियों के लिए गजकेसरी योग देगा लाभ

मेष राशि को अचानक मिल सकता है धन

मेष राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया पर बना गजकेसरी राजयोग बहुत अधिक लाभ देने वाला है। इस राशि के लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की और बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट के हिट होने से लाभ होगा।

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तुला राशि के लिए क्या लाभ

तुला राशि के जातकों के लिए इनकम बढ़ने के योग हैं, अचानक कहीं से लाभ होगा और इनकम भी वहां से होने लगेगी। परिवार में खुशियां आएंगी, आपका तनाव भी कम होगा।

धनु राशि के लिए क्या खास

धनु राशि के लिए गजकेसरी योग बहुत लाभ देने वाला है। आपको किसी विशेष कार्य के लिए पहचान मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपकी जीत होगी। अपनी चतुराई से आप बड़ा प्रोजेक्ट पा लेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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