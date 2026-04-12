अक्षय तृतीया पर शुभ योगों की भरमार, पंचमहापुरुष राजयोग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग

संक्षिप्त विवरण: डॉ. पं. दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। प्रयागराज, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली एवं गोरखपुर में ज्योतिषिय समाधान करते हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेखों एवं राष्ट्रीय टेलीविजन में भी पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है। भारत एवं विश्व स्तर पर इनकी बहुत सारी गणनाएं सत्य साबित हुई है। ज्योतिर्विद डॉ पं दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली द्वारा की गयी अनेकों भविष्यवाणियां सत्य साबित हो चुकी है। इनमें 16/17 जून 2013 को आयी उत्तराखंड की त्रासदी, नेपाल का भूकंप आदि शामिल हैं। कई विषयों पर ये अब तक स्टीक भविष्यवाणी कर चुके हैं।

अनुभव

लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका अवध प्रहरी में वर्ष 2021 से नियमित पाक्षिक लेख राशिफल प्रकाशित होता है।अपने शोध में "ज्योतिर्विज्ञान का समाज शास्त्र" का समाजशास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया । हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में वर्ष 2013 से नियमित लिख रहे हैं। प्रयागराज एवं लखनऊ संस्करण में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। महाकुम्भ 2025 में 144 साल के योग की गणना का उल्लेख इन्होंने ही किया था।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. पं दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री “वर्तमान भारतीय समाज और ज्योतिष शास्त्र” विषय पर प्राप्त की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कानून की डिग्री प्राप्त की है।

विशेषज्ञता

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

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