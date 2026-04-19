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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की रात कर लें ये 5 उपाय, पूरे होंगे सारे फंसे हुए काम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

Apr 19, 2026 03:04 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय तृतीया की रात बहुत खास मानी जाती है। अगर आप लंबे समय से फंसे काम, आर्थिक परेशानी या रुकावटों से जूझ रहे हैं, तो इस रात कुछ प्रभावी उपाय जरूर करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सारे अटके काम पूरे होंगे और घर में सुख-समृद्धि आएगी। जानिए अक्षय तृतीया की रात के ये शक्तिशाली उपाय।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की रात कर लें ये 5 उपाय, पूरे होंगे सारे फंसे हुए काम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

19 अप्रैल 2026 को यानी आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का दिन सौभाग्य और समृद्धि का विशेष पर्व माना जाता है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अक्षय तृतीया की रात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें इस रात सच्ची श्रद्धा से करने पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और फंसे हुए काम आसानी से पूरे हो जाते हैं।

अक्षय तृतीया की रात क्यों होती है खास?

इस रात को निशिता काल में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है। इसलिए कई लोग इस रात तिजोरी या पूजा स्थान पर कुछ विशेष चीजें रखकर धन संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। इन उपायों को करने से न सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि घर में सुख-शांति भी बनी रहती है।

1. पीली कौड़ियां रखना

मां लक्ष्मी को कौड़ियां बहुत प्रिय हैं। अक्षय तृतीया की रात 5 या 11 पीली कौड़ियों को केसर से रंगकर मां लक्ष्मी के चरणों से छुआएं। फिर इन्हें तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन आकर्षित करने और फिजूल खर्च को रोकने में मदद करता है। कई लोग इसे साल भर तिजोरी में रखते हैं और हर साल अक्षय तृतीया पर नई कौड़ियां जोड़ते हैं।

2. गोमती चक्र का उपाय

गोमती नदी से मिलने वाले गोमती चक्र को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया की रात 7 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, कर्ज कम होता है और धन की रुकावटें हटती हैं। यह उपाय आर्थिक स्थिरता लाने में बहुत प्रभावी है।

3. एकाक्षी नारियल रखना

जिस नारियल में सिर्फ एक आंख होती है, उसे साक्षात मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अक्षय तृतीया की रात एकाक्षी नारियल की पूजा करें और इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें बार-बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

4. हल्दी की गांठ रखना

साबुत हल्दी की गांठ को अक्षय तृतीया की रात गंगाजल से शुद्ध करके तिजोरी में रखें। हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है, जो धन के कारक हैं। इससे बैंक बैलेंस बढ़ता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली माना जाता है।

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5. कमलगट्टा का उपाय

मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं। इसलिए कमलगट्टे के कुछ दाने या छोटी माला अक्षय तृतीया की रात तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक बाधाएं जल्दी दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। कमलगट्टा लक्ष्मी की कृपा को घर में बनाए रखने में सहायक है।

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इन उपायों को करते समय ध्यान रखें ये बातें

अक्षय तृतीया की रात इन चीजों को तिजोरी में रखने से पहले गंगाजल से शुद्ध करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र 'ॐ श्रीं श्रीये नमः' का जप करें। सबसे जरूरी है कि ये उपाय लालच या स्वार्थ के भाव से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करें।

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अक्षय तृतीया 2026 की यह रात आपके लिए नई शुरुआत साबित हो सकती है। इन 5 सरल उपायों को अपनाकर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने फंसे हुए काम पूरे कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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