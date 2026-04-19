Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की रात कर लें ये 5 उपाय, पूरे होंगे सारे फंसे हुए काम, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

अक्षय तृतीया की रात बहुत खास मानी जाती है। अगर आप लंबे समय से फंसे काम, आर्थिक परेशानी या रुकावटों से जूझ रहे हैं, तो इस रात कुछ प्रभावी उपाय जरूर करें। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सारे अटके काम पूरे होंगे और घर में सुख-समृद्धि आएगी। जानिए अक्षय तृतीया की रात के ये शक्तिशाली उपाय।

19 अप्रैल 2026 को यानी आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का दिन सौभाग्य और समृद्धि का विशेष पर्व माना जाता है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अक्षय तृतीया की रात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें इस रात सच्ची श्रद्धा से करने पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और फंसे हुए काम आसानी से पूरे हो जाते हैं।

अक्षय तृतीया की रात क्यों होती है खास? इस रात को निशिता काल में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है। इसलिए कई लोग इस रात तिजोरी या पूजा स्थान पर कुछ विशेष चीजें रखकर धन संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। इन उपायों को करने से न सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि घर में सुख-शांति भी बनी रहती है।

1. पीली कौड़ियां रखना मां लक्ष्मी को कौड़ियां बहुत प्रिय हैं। अक्षय तृतीया की रात 5 या 11 पीली कौड़ियों को केसर से रंगकर मां लक्ष्मी के चरणों से छुआएं। फिर इन्हें तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन आकर्षित करने और फिजूल खर्च को रोकने में मदद करता है। कई लोग इसे साल भर तिजोरी में रखते हैं और हर साल अक्षय तृतीया पर नई कौड़ियां जोड़ते हैं।

2. गोमती चक्र का उपाय गोमती नदी से मिलने वाले गोमती चक्र को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया की रात 7 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, कर्ज कम होता है और धन की रुकावटें हटती हैं। यह उपाय आर्थिक स्थिरता लाने में बहुत प्रभावी है।

3. एकाक्षी नारियल रखना जिस नारियल में सिर्फ एक आंख होती है, उसे साक्षात मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अक्षय तृतीया की रात एकाक्षी नारियल की पूजा करें और इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें बार-बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

4. हल्दी की गांठ रखना साबुत हल्दी की गांठ को अक्षय तृतीया की रात गंगाजल से शुद्ध करके तिजोरी में रखें। हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है, जो धन के कारक हैं। इससे बैंक बैलेंस बढ़ता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली माना जाता है।

5. कमलगट्टा का उपाय मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं। इसलिए कमलगट्टे के कुछ दाने या छोटी माला अक्षय तृतीया की रात तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक बाधाएं जल्दी दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। कमलगट्टा लक्ष्मी की कृपा को घर में बनाए रखने में सहायक है।

इन उपायों को करते समय ध्यान रखें ये बातें अक्षय तृतीया की रात इन चीजों को तिजोरी में रखने से पहले गंगाजल से शुद्ध करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र 'ॐ श्रीं श्रीये नमः' का जप करें। सबसे जरूरी है कि ये उपाय लालच या स्वार्थ के भाव से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करें।

अक्षय तृतीया 2026 की यह रात आपके लिए नई शुरुआत साबित हो सकती है। इन 5 सरल उपायों को अपनाकर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने फंसे हुए काम पूरे कर सकते हैं।