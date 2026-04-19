Akshaya Tritiya 2026: सोना-चांदी का नहीं है बजट, तो जौ, पीली सरसों समेत खरीदें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी जैसी महंगी चीजें खरीदने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम करते हैं वो अक्षय होता है। लेकिन सोना-चांदी काफी महंगा होने के कारण हमारे बजट से बाहर है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर अक्षय फल प्राप्ति के लिए कुछ सस्ती चीजें खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Akshaya Tritiya 19 April 2026: आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में इसे बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग सोना-चांदी जैसी कीमती चीजों की खरीदारी करते हैं। लेकिन आजकल सोना-चांदी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए हर कोई महंगे गहने नहीं खरीद पाता है। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, अक्षय तृतीया पर महंगे सामान की बजाय कुछ सस्ती और शुभ चीजें भी खरीदकर घर लाई जा सकती हैं, जिनसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

अक्षय तृतीया पर खरीदें सेंधा नमक सेंधा नमक अक्षय तृतीया पर खरीदकर लाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष दोनों में नमक को शक्तिशाली तत्व कहा गया है। यह घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश कराता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। सेंधा नमक कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भी कम करने में मदद करता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदकर घर में रखने से वातावरण शुद्ध रहता है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

मिट्टी के बर्तन खरीदना अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन खरीदना भी अत्यंत शुभ है। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। शास्त्रों में मिट्टी के बर्तनों को सरल और पवित्र माना गया है। इन बर्तनों में चावल, गुड़, दाल आदि भरकर दान करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। मिट्टी के बर्तन खरीदकर घर लाने से धरती माता का सम्मान होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

जौ खरीदना शास्त्रों में जौ को बहुत पवित्र अनाज माना गया है। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदकर लाना धन और सौभाग्य का प्रतीक है। जौ भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस दिन जौ खरीदने से घर में अन्न की कमी नहीं होती और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जौ को पूजा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।

पीली सरसों खरीदना पीली सरसों अक्षय तृतीया पर खरीदने की भी पुरानी परंपरा है। इसे घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पीली सरसों घर में सुख-शांति और समृद्धि लाती है। शास्त्रों में इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन पीली सरसों खरीदकर रखने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदें अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदने की भी एक पुरानी परंपरा है। शास्त्रों में कौड़ी को धन वर्धक बताया गया है। वैदिक काल से ही इसका महत्व रहा है। कौड़ी खरीदकर घर लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं रहती है। इसे पूजा स्थल पर या तिजोरी में रखा जा सकता है।

अक्षय तृतीया पर इन चीजों को खरीदते समय ध्यान रखें इन चीजों को खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध भाव। लालच या स्वार्थ के बिना, इन चीजों को केवल श्रद्धा से खरीदें। अक्षय तृतीया पर ये साधारण चीजें भी सोने-चांदी जितना ही फल देती हैं। इनके साथ थोड़ा दान भी करें तो पुण्य और बढ़ जाता है।

इस बार अक्षय तृतीया पर महंगे सामान की चिंता ना करें। जौ, सेंधा नमक, मिट्टी के बर्तन, पीली सरसों और कौड़ी जैसी सस्ती चीजें खरीदकर घर लाएं। इनसे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहेगी।