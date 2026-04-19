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Akshaya Tritiya 2026: सोना-चांदी का नहीं है बजट, तो जौ, पीली सरसों समेत खरीदें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

Apr 19, 2026 10:53 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी जैसी महंगी चीजें खरीदने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम करते हैं वो अक्षय होता है। लेकिन सोना-चांदी काफी महंगा होने के कारण हमारे बजट से बाहर है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर अक्षय फल प्राप्ति के लिए कुछ सस्ती चीजें खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Akshaya Tritiya 2026: सोना-चांदी का नहीं है बजट, तो जौ, पीली सरसों समेत खरीदें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

Akshaya Tritiya 19 April 2026: आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में इसे बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग सोना-चांदी जैसी कीमती चीजों की खरीदारी करते हैं। लेकिन आजकल सोना-चांदी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए हर कोई महंगे गहने नहीं खरीद पाता है। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, अक्षय तृतीया पर महंगे सामान की बजाय कुछ सस्ती और शुभ चीजें भी खरीदकर घर लाई जा सकती हैं, जिनसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

अक्षय तृतीया पर खरीदें सेंधा नमक

सेंधा नमक अक्षय तृतीया पर खरीदकर लाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष दोनों में नमक को शक्तिशाली तत्व कहा गया है। यह घर में स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश कराता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। सेंधा नमक कर्ज, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भी कम करने में मदद करता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदकर घर में रखने से वातावरण शुद्ध रहता है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

मिट्टी के बर्तन खरीदना

अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन खरीदना भी अत्यंत शुभ है। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। शास्त्रों में मिट्टी के बर्तनों को सरल और पवित्र माना गया है। इन बर्तनों में चावल, गुड़, दाल आदि भरकर दान करने से पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। मिट्टी के बर्तन खरीदकर घर लाने से धरती माता का सम्मान होता है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

जौ खरीदना

शास्त्रों में जौ को बहुत पवित्र अनाज माना गया है। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदकर लाना धन और सौभाग्य का प्रतीक है। जौ भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस दिन जौ खरीदने से घर में अन्न की कमी नहीं होती और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जौ को पूजा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।

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पीली सरसों खरीदना

पीली सरसों अक्षय तृतीया पर खरीदने की भी पुरानी परंपरा है। इसे घर लाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पीली सरसों घर में सुख-शांति और समृद्धि लाती है। शास्त्रों में इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन पीली सरसों खरीदकर रखने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

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अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदें

अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदने की भी एक पुरानी परंपरा है। शास्त्रों में कौड़ी को धन वर्धक बताया गया है। वैदिक काल से ही इसका महत्व रहा है। कौड़ी खरीदकर घर लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं रहती है। इसे पूजा स्थल पर या तिजोरी में रखा जा सकता है।

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अक्षय तृतीया पर इन चीजों को खरीदते समय ध्यान रखें

इन चीजों को खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध भाव। लालच या स्वार्थ के बिना, इन चीजों को केवल श्रद्धा से खरीदें। अक्षय तृतीया पर ये साधारण चीजें भी सोने-चांदी जितना ही फल देती हैं। इनके साथ थोड़ा दान भी करें तो पुण्य और बढ़ जाता है।

इस बार अक्षय तृतीया पर महंगे सामान की चिंता ना करें। जौ, सेंधा नमक, मिट्टी के बर्तन, पीली सरसों और कौड़ी जैसी सस्ती चीजें खरीदकर घर लाएं। इनसे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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