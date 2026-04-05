Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Akshaya Tritiya 2026: 19 या 20 अप्रैल? कब है अक्षय तृतीया 2026, कन्फ्यूजन दूर कर नोट कर लें सही डेट

Apr 05, 2026 01:58 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

हिंदू धर्म अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है। इस दिन को सनातन परंपरा में बहुत शुभ माना जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं होता, बल्कि इसे नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ काम लंबे समय तक फल देता है।

Akshaya Tritiya 2026: 19 या 20 अप्रैल? कब है अक्षय तृतीया 2026, कन्फ्यूजन दूर कर नोट कर लें सही डेट

हिंदू धर्म अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है। इस दिन को सनातन परंपरा में बहुत शुभ माना जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं होता, बल्कि इसे नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी अच्छा काम किया जाता है- चाहे वह पूजा हो, दान हो या कोई नई शुरुआत- उसका फल लंबे समय तक बना रहता है। इसी वजह से लोग इस दिन बिना ज्यादा सोच-विचार के भी शुभ काम कर लेते हैं। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, मतलब ऐसा दिन जब अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग इस दिन सोना-चांदी खरीदते हैं, घर या कारोबार से जुड़े फैसले लेते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। यह दिन शुभ कामों के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ काम लंबे समय तक फल देता है और उसका असर खत्म नहीं होता।

कई लोग इस बार अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज हैं। आइए जानते हैं, इस साल कब है अक्षय तृतीया कब है?

अक्षय तृतीया कब है? पंचांग के हिसाब से तृतीया तिथि 19 अप्रैल को शुरू हो रही है, लेकिन सूर्योदय के समय यह तिथि 20 अप्रैल को रहेगी। हिंदू मान्यताओं में उदया तिथि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए त्योहार उसी दिन मनाया जाता है जब तिथि सूर्योदय पर मौजूद हो। इसी वजह से इस बार अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को ही मानी जाएगी।

अबूझ मुहूर्त क्यों माना जाता है यह दिन- अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए अलग से मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग इस दिन बिना ज्यादा सोचे नए काम शुरू करते हैं।

जैसे-

  • नया बिजनेस शुरू करना।
  • सोना-चांदी खरीदना।
  • शादी-विवाह या गृह प्रवेश।
  • दान-पुण्य और पूजा।

ये भी पढ़ें:14 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य गोचर से मिलेंगे शुभ फल

पूजा का शुभ समय- इस दिन पूजा-पाठ के लिए सुबह से दोपहर तक का समय अच्छा माना गया है। सुबह करीब 5 बजे से लेकर दोपहर 12:20 बजे तक का समय पूजा के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि बढ़ने की मान्यता है।

ये भी पढ़ें:9 अप्रैल से बढ़ेगी परेशानी, इन 5 राशियों को रहना होगा सावधान

इस बार क्यों खास है अक्षय तृतीया- इस बार अक्षय तृतीया और भी खास मानी जा रही है, क्योंकि कई शुभ योग एक साथ बन रहे हैं।

  • रोहिणी नक्षत्र
  • सर्वार्थ सिद्धि योग
  • अमृत सिद्धि योग

ज्योतिष के अनुसार जब ये योग बनते हैं, तो उस दिन किए गए काम के सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है।

क्या करें इस दिन- इस दिन लोग खासतौर पर खरीदारी करते हैं, खासकर सोना-चांदी। इसे भविष्य में स्थिरता और समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसके अलावा दान करना, पूजा करना और नए काम की शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसे रखना होगा सावधान, पढ़ें राशिफल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Akshaya Tritya akshaya tritiya
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने