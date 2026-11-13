Akshaya Navami 2026: अक्षय नवमी कब है? जानें इस दिन क्यों जरूरी है आंवला के पेड़ की पूजा

Akshaya Navami 2026: जानिए साल 2026 में अक्षय नवमी या आंवला नवमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस पावन तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा एवं उसके नीचे भोजन करना क्यों जरूरी माना जाता है।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ आंवले के पेड़ की आराधना करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर किए गए दान, जप, तप और पूजा का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसी वजह से इसे अक्षय नवमी कहा गया है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना से व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में अक्षय नवमी कब है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है।

अक्षय नवमी 2026 कब है? जानें सही तारीख द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में अक्षय नवमी 18 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर को सुबह 6 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी और 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 5 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 18 नवंबर को ही अक्षय नवमी का व्रत और पूजन किया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा और दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं।

अक्षय नवमी को क्यों कहते हैं आंवला नवमी? अक्षय नवमी को आंवला नवमी कहने के पीछे आंवले के पेड़ का धार्मिक महत्व जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए श्रद्धालु पेड़ की पूजा करके श्रीहरि का आशीर्वाद मांगते हैं। आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और कार्तिक मास में इसकी पूजा विशेष फलदायी बताई गई है। इस दिन पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनने और भोजन करने की भी परंपरा है। कई स्थानों पर परिवार के लोग मिलकर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाते और ग्रहण करते हैं।

अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा क्यों जरूरी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अक्षय नवमी पर इसकी जड़ में जल अर्पित करके पूजा की जाती है। पेड़ पर रोली, अक्षत और फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार पर श्रीहरि की कृपा होती है। श्रद्धालु पेड़ की परिक्रमा करके परिवार की खुशहाली और मंगल की प्रार्थना भी करते हैं।

अक्षय नवमी पर स्नान और दान का क्या है महत्व? अक्षय नवमी के दिन स्नान, दान, जप और तप को विशेष पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए सत्कर्मों का फल लंबे समय तक बना रहता है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल तथा दूसरी जरूरत की चीजों का दान करते हैं। गोसेवा और जरूरतमंदों की सहायता करना भी शुभ माना जाता है। महिलाएं परिवार की सुख-शांति, संतान की खुशहाली और पति की लंबी आयु की कामना से पूजा करती हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद करना भी पुण्य का कार्य माना जाता है।

अक्षय नवमी से जुड़ी है सतयुग के आरंभ की मान्यता पौराणिक मान्यताओं में अक्षय नवमी को सतयुग के आरंभ से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इसी तिथि से सत्य और धर्म के युग की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस दिन को नई शुरुआत, धर्म और पुण्य कर्मों का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करके जीवन में सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।

आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा भी इसी धार्मिक भावना से जुड़ी है। इस तरह अक्षय नवमी केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि दान, सेवा और भक्ति के महत्व को समझने का अवसर भी है।