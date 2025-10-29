अक्षय नवमी पर कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Akshaya Navami 2025 Muhurat: माना जाता है कि अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु एवं शिवजी की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। इस साल शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा।

Akshaya Navami 2025 Muhurat: हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अक्षय नवमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान कर आंवला वृक्ष की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को नवमी तिथि पड़ रही है। नवमी तिथि 30 अक्टूबर को 10:06 ए एम पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन 31 अक्टूबर को 10:03 बजे तक होगा। माना जाता है कि अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु एवं शिवजी की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस वध से पहले तीन वनों की परिक्रमा की थी। आइए जानते हैं अक्षय नवमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त-

अक्षय नवमी पर कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा नवमी के दिन सुबह में स्नान ध्यान कर आंवला वृक्ष के नीचे पूरब दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। फिर रोली, चावल, धूप, दीप से वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला के वृक्ष की कपूर व घी के दीपक से आरती करें। आंवला वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करके ही भोजन किया जाता है।

उपाय- आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन भी कराया जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है।

नोट कर लें शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार, इस दिन पूजा का शुभ समय - 06:32 ए एम से 10:03 ए एम तक रहेगा।

आंवला नवमी की कथा एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार उसने एक बच्चे की बलि भैरव देव को दे दी। इसका फल उसे उल्टा मिला। महिला कुष्ठ की रोगी हो गई। इसका वह पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला वृक्ष की पूजा कर आंवले के सेवन करने की सलाह दी थी। ऐसा करने से वह रोगमुक्त हो गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिन्दुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा।