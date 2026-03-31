Akshay Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर करें ये 5 उपाय, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से बनी रहेगी सुख-समृद्धि

अक्षय तृतीया 2026: 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये 5 खास उपाय जरूर करें। दान, पीली कौड़ी, लक्ष्मी पूजा, दीपदान और गाय को चारा खिलाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख-समृद्धि अक्षय बनी रहेगी। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि।

अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ पर्व है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय (अविनाशी) फल देता है। साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाई जाएगी। मध्याह्न व्यापिनी तृतीया के नियम के अनुसार, शास्त्र सम्मत तिथि 19 अप्रैल ही है। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से धन-समृद्धि, सुख और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इन 5 प्रभावी उपायों के बारे में।

अक्षय तृतीया 2026 की तिथि और महत्व वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:50 बजे शुरू होगी और 20 अप्रैल को सुबह 07:27 बजे समाप्त होगी। मध्याह्न व्यापिनी तृतीया के नियम के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को ही मनाई जाएगी। इस दिन अक्षय योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन की अक्षय वृद्धि होती है और जीवन में स्थायी समृद्धि आती है।

दान-पुण्य का उपाय अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद को जल भरा कलश, सत्तू, चावल, गेहूं, घी, गुड़, कपड़े और शर्बत का दान करें। सोना, चांदी या तांबे के बर्तन का दान भी अत्यंत शुभ है। दान करते समय संकल्प लें कि यह दान भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। ‘ॐ विष्णवे नमः’ मंत्र का जाप करते हुए दान दें। इससे पुण्य अक्षय होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

पीली कौड़ी का उपाय अक्षय तृतीया पर धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए पीली कौड़ी का उपाय बहुत प्रभावी है। प्रातः स्नान कर शुद्ध भाव से मां लक्ष्मी के सामने सात पीली कौड़ियां रखें। उन्हें हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर “ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित करें। इस उपाय से धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं।

कारोबार वृद्धि का उपाय अक्षय तृतीया पर व्यापार में वृद्धि के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनें। दुकान या व्यापार स्थल पर मां लक्ष्मी की पूजा करें। चांदी का सिक्का या लक्ष्मी जी की प्रतिमा गल्ले या तिजोरी में स्थापित करें। गल्ले और तिजोरी की सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें। हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करें। इससे धन का आवागमन बना रहता है और व्यापार में निरंतर प्रगति होती है।

लक्ष्मी प्राप्ति और दीपदान का उपाय अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक लाल कपड़े में चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और अक्षत बांधकर तिजोरी में रखें। संध्या समय घर के मंदिर, तिजोरी और मुख्य दरवाजे पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस उपाय से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और नौकरी-कारोबार में बेहतर अवसर मिलते हैं।

अक्षय तृतीया पर गाय को चारा खिलाना इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़ या चने का प्रसाद खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पुण्य के साथ-साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

अक्षय तृतीया 2026 पर इन 5 उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में अक्षय सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस शुभ दिन पर भक्ति और दान से अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं।