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Nilkanth Varni Pran Pratishtha: अक्षरधाम मंदिर में आज खास आयोजन, 108 फीट नीलकंठ वर्णी मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा

Mar 26, 2026 10:51 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आज का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक गवाह बनने वाला है। आज यानी 26 मार्च को अक्षरधाम मंदिर में स्वामी नारायण यानी नीलकंठ वर्णी के 108 फीट ऊंची मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा होनी है।

Nilkanth Varni Pran Pratishtha: अक्षरधाम मंदिर में आज खास आयोजन, 108 फीट नीलकंठ वर्णी मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा

Akshardham Mandir: देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति अक्षरक्षाम मंदिर हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। हर साल यहां देश-विदेश से लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। आज यानी 26 मार्च का दिन इस मंदिर के लिए यादगार और खास बनने वाला है। आज बीएपीएस संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज लगभग 108 फीट ऊंचे तपोमूर्ति नीलकंठ वर्णी यानी भगवान स्वामीनारायण की बेहद ही सुंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। बता दें कि इस मूर्ति पर लगभग एक साल से काम चल रहा था। इस मूर्ति की खास बात ये है कि ये पंचधातु से बना हुआ है। इस मूर्ति के जरिए स्वामीनारायण की कठोर तपस्या और त्याग को दर्शाने की कोशिश की गई है।

108 फीट ऊंची मूर्ति की खासियत

अक्षरधाम मंदिर में आने वाले हर एक विजिटर को इंतजार था कि बाहर की ओर बन रही मूर्ति को कब देखा जा सकता है। हर किसी के लिए आज का दिन एक खास पल का गवाह बनने जा रहा है। इस मूर्ति में नीलकंठ वर्णी को एक पैर पर खड़े होकर साधना में लीन होते हुए दिखाया गया है। त्याग, तपस्या और श्रद्धा के प्रतीक इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही है।

नीलकंठ वर्णी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा

माना जा रहा है कि दुनिया में ये अपनी तरह की ऐसी पहली मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अक्षरक्षाम मंदिर में बीते दिनों से गतिविधि बढ़ चुकी है। इस कार्यक्रम और ऐतिहासिक क्षण के लिए हर कोई उत्साहित है।

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कौन थे नीलकंठ वर्णी?

अब समझ लेते हैं कि आखिर नीलकंठ वर्णी यानी भगवान स्वामीनारायण कौन थे? बता दें कि स्वामी नारायण हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें घनश्याम पांडे और सहजानंद स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। स्वामीनारायण का जन्म अयोध्या के पास स्थित छपिया नाम के गांव में हुआ था।

11 साल में छोड़ दिया था घर

5 साल की उम्र से ही उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था और 11वें साल में उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ते ही उन्होंने तकरीबन 7 साल तक भारत में आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। इस दौरान वो कई तीर्थ स्थान पर गए। यहीं से उनका नाम नीलकंठ वर्णी पड़ गया।

विशेष यज्ञ में शामिल हुए कई संत

नीलकंठ वर्णी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत कल यानी 25 मार्च से ही हो चुकी है। बीते दिन अक्षरधाम मंदिर में विश्व शांति के लिए महायज्ञ करवाया गया। इस दौरान इस यज्ञ में लगभग 300 से भी ज्यादा संत शामिल हुए। भारत और विदेशी धरती के तमाम संत इस दौरान शामिल हुए।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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