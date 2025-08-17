aja ekadashi vrat on 19 august know importance significance puja vidhi shubh muhurat Aja Ekadashi Vrat : अजा एकादशी 19 अगस्त को, सुख-समृद्धि और पाप नाश के लिए करें व्रत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़aja ekadashi vrat on 19 august know importance significance puja vidhi shubh muhurat

Aja Ekadashi Vrat : अजा एकादशी 19 अगस्त को, सुख-समृद्धि और पाप नाश के लिए करें व्रत

भाद्रपद माह के कृष्णपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी का व्रत करने से करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख-समृद्धि आ जाती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 11:03 PM
Aja Ekadashi Vrat : भाद्रपद माह के कृष्णपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी का व्रत करने से करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख-समृद्धि आ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से स्वर्गलोक की प्राप्‍ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा हरिशचंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया था और मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया था। इस व्रत को करने से हजार गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस साल अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त, मंगलवार को है।

मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारम्भ - अगस्त 18, 2025 को 05:22 पी एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - अगस्त 19, 2025 को 03:32 पी एम बजे

व्रत पारण टाइम- 20 अगस्त को, - 05:53 ए एम से 08:29 ए एम तक

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 01:58 पी एम

एकादशी व्रत पूजा-विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं।

घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।

भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें।

भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें।

अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। दिनभर व्रत रखें। भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रद्धा के अनुसार दान भी करें।

भगवान की आरती करें।

भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं।

इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें।

इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें।

एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट

श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति

पुष्प

नारियल

सुपारी

फल

लौंग

धूप

दीप

घी

पंचामृत

अक्षत

तुलसी दल

चंदन

मिष्ठान

