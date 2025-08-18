Aja ekadashi katha in hindi: अजा एकादशी पर पढ़ी जाती है राजा हरिशचंद्र और गौतम मुनि की कथा

इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त को है। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले-भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं, भाद्रपद मासके कृष्णपक्ष की एकादशी का नाम 'अजा' है, वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान्‌ केशव का पूजन करके इसका ब्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्वकाल में हरिश्चन्द्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गये हैं, जो समस्त भूमण्डल के स्वामी और सत्यप्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्मका फलभोग प्राप्त होने पर उन्हें रज्य से भ्रष्ट होना पड़ा । जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश में राजा हरिशचंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था -इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा । फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चाण्डालकी दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतनेपर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्न्द्र सत्यसे विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चाण्डाल की दासता करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिन्ता हुई वे अत्यन्त दुःखी होकर सोचने लगे--'क्या करूं ? कहां जाऊं ? कैसे मेरा उद्धार होगा ?' इस प्रकार चिंता करते-करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजाको आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, वे महर्षि गौतम थे।