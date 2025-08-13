Aja ekadashi vrat kab hai 2025 know puja muhurat and paran timing fast benefits and importance जन्माष्टमी बाद अजा एकादशी कब है? जानें डेट, व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण का उत्तम मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aja ekadashi vrat kab hai 2025 know puja muhurat and paran timing fast benefits and importance

जन्माष्टमी बाद अजा एकादशी कब है? जानें डेट, व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण का उत्तम मुहूर्त

Aja ekadashi vrat date: हिंदू धर्म में अजा एकादशी व्रत का खास महत्व है। अजा एकादशी व्रत जन्माष्टमी के बाद रखा जाता है। जानें भाद्रपद माह में अजा एकादशी कब है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 08:21 AM
जन्माष्टमी बाद अजा एकादशी कब है? जानें डेट, व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण का उत्तम मुहूर्त

Aja ekadashi vrat kis din hai 2025: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी के बाद एकादशी के दिन अजा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त, मंगलवार को है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है, साथ ही व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु धाम को जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की जाती है। जानें अजा एकादशी पर बनने वाले पूजन मुहूर्त व व्रत पारण का समय।

अजा एकादशी पर बन रहे पूजन ये शुभ मुहूर्त: एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 05 बजकर 22 मिनट पर प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी। जानें एकादशी के दिन बनने वाले पूजन के शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:25 बजे से सुबह 05:09 बजे तक।

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक।

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:35 बजे से दोपहर 03:27 बजे तक।

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:57 बजे से शाम 07:18 बजे तक।

अमृत काल- दोपहर 03:32 बजे से शाम 05:04 बजे तक।

अजा एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त: अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 53 मिनट से सुबह 08 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 01 बजकर 58 मिनट है।

अजा एकादशी व्रत का फल: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, अजा एकादशी व्रत करने से एक हजार गौ दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और संतान की संकटों से रक्षा होती है।

