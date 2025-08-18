Aja Ekadashi Vrat : अजा एकादशी व्रत कल, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती से लेकर सबकुछ

हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 19 अगस्त को है।

Aja Ekadashi : हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 19 अगस्त को है। इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है एकादशी के समान कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत का फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मिलता है। आइए जानते हैं, अजा एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त से लेकर सबकुछ…

मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारम्भ - अगस्त 18, 2025 को 05:22 पी एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - अगस्त 19, 2025 को 03:32 पी एम बजे

व्रत पारण टाइम- 20 अगस्त को, - 05:53 ए एम से 08:29 ए एम तक

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 01:58 पी एम

एकादशी व्रत पूजा-विधि : सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब इस पर लक्ष्मी-नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णुजी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्ज्वलित करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। दिनभर व्रत रखें। भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रद्धा के अनुसार दान भी करें। भगवान की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णुजी को पूजा के दौरान पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर अर्पित करें।

करें ये उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विष्णुजी के मंत्रों का जाप करें। दिनभर व्रत रखें और विष्णुजी का ध्यान करें। रात में भगवान विष्णुजी का भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विष्णुजी की पूजा करें और दान-पुण्य के कार्य करें।

व्रत का पारण कब करें- एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 05:53 ए एम से 08:29 ए एम के मध्य कर सकते हैं।

एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट- श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान।

मंत्र- ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय अजा एकादशी व्रत में इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें।

आरती- भगवान विष्णु की आरती : ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय...॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय...॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय...॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय...॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय...॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय...॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय...॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय...॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।