वज्र और सिद्धि योग में अजा एकादशी कल, आज से शुरू हो जाएंगे एकादशी व्रत के नियम

Aja ekadashi kab hai, vrat niyam: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस साल एकादशी पर हनुमान जी की भी पूजा का संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि आज 18 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि में एकादशी का व्रत कल 19 अगस्त को रखा जाएगा।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 10:13 AM
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस साल एकादशी पर हनुमान जी की भी पूजा का संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि आज 18 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि में एकादशी का व्रत कल 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस साल एकादशी तिथि कल 3.32 मिनट तक दोपहर तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए व्रत कल रखा जाएगा। इस दिन सिद्धियोग और वज्रयोग लग रहा है। आज दशमी तिथि से ही व्रत के नियम शुरू हो जाएंगे और व्रत के पारण द्वादशी तक नियमों का पालन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जाने-अनजाने में जो भी पाप किए जाते हैं, अजा एकादशी का व्रत रखने से उनसे छुटकारा मिलता है। एकादशी को शास्त्रों में पापनाशिनी तिथि कहा गया है।

एकादशी पर कब से और किन नियमों का करना चाहिए पालन

आपको बता दें कि एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि यानी एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन करें। कांसे के पात्र में भोजन ना करें। इसके अलावा तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। मसूर दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि तीनों दिन आप जब इन नियमों को मानेंगे तभी एकादशी व्रत का फल मिलेगा। द्वादशी में भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी मसूर की दाल का सेवन न करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

