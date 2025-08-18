वज्र और सिद्धि योग में अजा एकादशी कल, आज से शुरू हो जाएंगे एकादशी व्रत के नियम

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस साल एकादशी पर हनुमान जी की भी पूजा का संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि आज 18 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि में एकादशी का व्रत कल 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस साल एकादशी तिथि कल 3.32 मिनट तक दोपहर तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए व्रत कल रखा जाएगा। इस दिन सिद्धियोग और वज्रयोग लग रहा है। आज दशमी तिथि से ही व्रत के नियम शुरू हो जाएंगे और व्रत के पारण द्वादशी तक नियमों का पालन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जाने-अनजाने में जो भी पाप किए जाते हैं, अजा एकादशी का व्रत रखने से उनसे छुटकारा मिलता है। एकादशी को शास्त्रों में पापनाशिनी तिथि कहा गया है।