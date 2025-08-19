सुबह से शाम तक अजा एकादशी पर इन मुहूर्त में करें पूजा, जानें मंत्र, भोग व विष्णु जी की आरती

Aja Ekadashi 2025 Time Muhurat: उदया तिथि के अनुसार, अजा एकादशी का व्रत आज मंगलवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Aja Ekadashi 2025 Time Muhurat: आज अजा एकादशी है। भाद्रपद, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार, अजा एकादशी की शुरुआत सोमवार शाम 5:22 से शुरू होकर 19 अगस्त, मंगलवार दोपहर 3:31 पी एम तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार, अजा एकादशी का व्रत मंगलवार को रखा जाएगा। ‘अजा शब्द का अर्थ है जो कभी जन्म न ले, अर्थात अविनाशी। इसी कारण इस व्रत का नाम अजा एकादशी पड़ा, क्योंकि यह साधक को जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र, उपाय, आरती व भोग-

सुबह से लेकर शाम तक अजा एकादशी पर इन मुहूर्त में करें पूजा चर - सामान्य 09:08 ए एम से 10:46 ए एम लाभ - उन्नति 10:46 ए एम से 12:24 पी एम अमृत - सर्वोत्तम 12:24 पी एम से 02:02 पी एम शुभ - उत्तम 03:40 पी एम से 05:19 पी एम लाभ - उन्नति 08:19 पी एम से 09:41 पी एम शुभ - उत्तम 11:03 पी एम से 12:25 ए एम, अगस्त 20 अमृत - सर्वोत्तम 12:25 ए एम से 01:47 ए एम, अगस्त 20 चर - सामान्य 01:47 ए एम से 03:09 ए एम, अगस्त 20 अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:51 पी एम विजय मुहूर्त 02:35 पी एम से 03:27 पी एम गोधूलि मुहूर्त 06:57 पी एम से 07:18 पी एम अमृत काल 03:32 पी एम से 05:04 पी एम भोग: गुड़, चने की दाल, सूखे मेवे, फल, पंचामृत, मिठाई, मिश्री, केसर या बादाम की खीर

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम और श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें।

पूजाविधि: सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। प्रभु का जलाभिषेक करें। फिर पीला चंदन, पीले फूल, पीला फल, तुलसी दल चढ़ाएं। व्रत करने का संकल्प लें। अजा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद आरती करें। अब प्रभु को तुलसी पत्ती मिलाकर भोग लगाएं। शाम के समय फलाहार करें। वहीं, व्रत रखा हो या नहीं एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन न करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें।

मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ॐ नमो नारायणाय: विष्णु जी की आरती ओम जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे॥ ओम जय जगदीश हरे।

जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का। स्वामी दुःख विनसे मन का।

सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥ ओम जय जगदीश हरे।

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ओम जय जगदीश हरे।

तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।

स्वामी तुम अन्तर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ओम जय जगदीश हरे।

तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता। स्वामी तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ओम जय जगदीश हरे।

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति॥ ओम जय जगदीश हरे।

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ओम जय जगदीश हरे।

विषय-विकार मिटा‌ओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ा‌ओ, संतन की सेवा॥ ओम जय जगदीश हरे।

श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे॥ ओम जय जगदीश हरे।