अजा एकादशी के दिन करें ये आसान 5 उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Aja ekadashi 2025 Upay: अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ उपायों को करना लाभकारी माना गया है। जानें अजा एकादशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए।

Aja ekadashi 2025 Upay: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त को है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें अजा एकादशी के दिन किन उपायों को करना चाहिए।

1. अजा एकादशी के दिन गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

2. एकादशी के दिन शाम के समय मुख्य द्वार पर और तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

3. एकादशी के दिन गाय को घी चुपड़ी रोटी गुड़ रखकर खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से करियर में तरक्की प्राप्त होती है और कार्यों की विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं।

4. एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है।

5. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में धन-धान्य बढ़ता है।