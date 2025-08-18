Aja ekadashi 2025 ke din kya daan karna chahiye aur kya nahi daan karna chaiye कल अजा एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कल अजा एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए?

Aja ekadashi: अजा एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है। एकादशी व्रत के दिन कुछ चीजों का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है, जबकि कुछ चीजों को दान करने की मनाही है। जानें अजा एकादशी के दिन क्या दान करें और क्या नहीं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 04:05 PM
Aja ekadashi 2025 par kya daan kare aur kya nahi: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल अजा एकादशी 19 अगस्त, मंगलवार को है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ धाम को जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, अजा एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है, जबकि कुछ चीजों के दान करने की मनाही होती है। जानें अजा एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए।

एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए: अजा एकादशी के दिन अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन गेहूं, गुड़, दाल, आटा व अन्य किसी अनाज का दान करना चाहिए। इसके अलावा गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन समार्थ्यनुसार धन का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से जीवन में सुख-शांति व समृद्धि आती है।

एकादशी के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए: एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान वर्जित माना गया है। इस दिन तामसिक चीजों जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन, नमक, तेल, लोहा व पुराने कपड़े आदि का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और सुई आदि का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से घर में अशांति फैलती है और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

