अजा एकादशी 19 अगस्त को, सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय

Aja Ekadashi 2025: इस साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का व्रत-पूजन किया जाता है। अजा एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 12:09 PM
Aja Ekadashi 2025, अजा एकादशी 19 अगस्त को: 19 अगस्त के दिन अजा एकादशी है, जिसका धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि-विधान से पूजा उपासना करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मंगलवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूरे विधि-विधान से पूजा करने के साथ राशि अनुसार इन उपायों को अपनाने से विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है।

सुख-समृद्धि के लिए करें ये उपाय

मेष राशि

मेष राशि के लोग अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पीले वस्त्र धारण करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोग अजा एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

मिथुन राशि

अपने जीवन में सुख संपदा बनाए रखने के लिए मिथुन राशि के लोग अजा एकादशी के दिन नारायण कवच का पाठ करें।

कर्क राशि

अजा एकादशी पर कर्क राशि के लोग शुद्ध जल में एक छुट्टी हल्दी मिलाकर केले की पौधे में अर्घ्य दें। इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहेगी।

सिंह राशि

अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए सिंह राशि के लोग लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। साथ ही विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले फूल चढ़ाएं।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोग अपनी जीवन की मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए अपने हाथों से बनाई गई खीर का भोग नारायण को लगाएं।

तुला राशि

तुला राशि के लोग अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करें और लक्ष्मी नारायण की साथ में विधिवत पूजा करें। अगले दिन इस गांठ को अपनी तिजोरी या पर्स में लाल कपड़े में बांधकर रखें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेगी।

वृश्चिक राशि

अजा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक विष्णु चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि

धनु राशि के जातक अपने आराध्य श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीला चंदन भगवान को अर्पित करें और किसी गरीब को खाना खिलाएं।

मकर राशि

अजा एकादशी के दिन नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मकर राशि के लोगों को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए।

कुंभ राशि

अजा एकादशी पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के लोग पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की साथ में विधिवत पूजा करें। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें।

मीन राशि

मीन राशि के लोगों को अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

