Ahoi Ashtami Wishes 2026: अहोई अष्टमी पर अपनों को भेजें ये 30 शुभकामना संदेश, यहां पढ़ें बधाई संदेश
अहोई अष्टमी 2026 के मौके पर अपनों को भेजें संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना वाले 30 खास शुभकामना संदेश। यहां पढ़ें अहोई माता के आशीर्वाद से जुड़े बधाई संदेश, जिन्हें आप परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं।
Ahoi Ashtami Wishes 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह दिन हर मां के लिए खास होता है। संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की कामना के साथ माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं। दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी का त्योहार मां और संतान के अटूट रिश्ते की याद दिलाता है। इस दिन लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी शुभकामना संदेश भेजते हैं। अगर आप भी अहोई अष्टमी पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं तो यहां दिए गए इन 30 संदेशों को भेज सकते हैं।
अहोई अष्टमी की 30 शुभकामनाएं और बधाई संदेश
1. अहोई माता की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। संतान स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और जीवन में खूब तरक्की करे। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. मां अहोई हर बच्चे को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का आशीर्वाद दें। आपके घर में हमेशा सुख-शांति और खुशहाली बनी रहे।
3. अहोई अष्टमी के इस पावन पर्व पर मां अहोई से यही प्रार्थना है कि हर मां की मनोकामना पूरी हो और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बने।
4. मां अहोई का आशीर्वाद आपके बच्चों पर हमेशा बना रहे। उनके जीवन में खुशियां आएं और हर सपना पूरा हो। अहोई अष्टमी की बधाई।
5. संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना के साथ आपको अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।
6. मां अहोई आपके घर-आंगन को खुशियों से भर दें। परिवार में प्रेम बना रहे और बच्चों को जीवन में हर सफलता मिले।
7. इस अहोई अष्टमी पर हर मां की पूजा सफल हो। मां अहोई सभी बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दें।
8. अहोई माता की कृपा से आपके परिवार की हर परेशानी दूर हो। संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे।
9. मां की दुआओं से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अहोई अष्टमी पर हर मां की संतान हमेशा मुस्कुराती रहे। शुभ अहोई अष्टमी।
10. मां अहोई आपके बच्चों को जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दें। उनका भविष्य उज्ज्वल और खुशहाल हो।
11. अहोई अष्टमी का यह पावन दिन आपके परिवार में नई खुशियां लेकर आए। मां अहोई की कृपा सभी पर बनी रहे।
12. हर मां का व्रत सफल हो, हर संतान का जीवन खुशियों से भरा हो। अहोई अष्टमी की हार्दिक बधाई।
13. अहोई माता आपके बच्चों को लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खूब तरक्की का आशीर्वाद दें।
14. इस पावन पर्व पर आपके घर में सुख-समृद्धि का आगमन हो। बच्चों की हर इच्छा पूरी हो और परिवार हमेशा खुशहाल रहे।
15. मां अहोई के दरबार में यही अरदास है कि हर बच्चे के जीवन में खुशियां बनी रहें और माता-पिता का आशीर्वाद हमेशा मिले।
16. अहोई अष्टमी की शाम आपके परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। मां अहोई सभी की झोली खुशियों से भर दें।
17. मां की ममता और दुआओं का कोई मोल नहीं होता। अहोई अष्टमी पर हर मां की संतान स्वस्थ और सुरक्षित रहे।
18. अहोई माता आपके परिवार को हर संकट से बचाएं। बच्चों के जीवन में सफलता और खुशहाली बनी रहे।
19. संतान की सलामती के लिए रखा जाने वाला यह व्रत हर मां के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं।
20. मां अहोई की कृपा से आपके घर में हमेशा हंसी-खुशी बनी रहे। बच्चों के सपने पूरे हों और जीवन में तरक्की मिले।
21. इस अहोई अष्टमी पर मां अहोई से प्रार्थना है कि किसी भी मां की गोद सूनी न हो और हर संतान खुशहाल रहे।
22. आपके बच्चों की मुस्कान हमेशा बनी रहे। मां अहोई उन्हें लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दें।
23. अहोई माता का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। घर में सुख-शांति आए और जीवन में खुशियों के नए रंग भरें।
24. हर मां की पूजा में संतान की खुशी छिपी होती है। इस अहोई अष्टमी पर सभी माताओं की मनोकामनाएं पूरी हों।
25. मां अहोई आपके बच्चों को जीवन के हर मोड़ पर सफलता दें। वे खूब आगे बढ़ें और आपका नाम रोशन करें।
26. अहोई अष्टमी के शुभ अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई। मां अहोई सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।
27. संतान के सुखद भविष्य और लंबी उम्र की कामना के साथ मनाएं अहोई अष्टमी। मां अहोई आपके घर में खुशियां बनाए रखें।
28. मां अहोई की पूजा से आपके जीवन में सुख-समृद्धि आए। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें और हमेशा साथ रहें।
29. इस अहोई अष्टमी पर मां अहोई से यही कामना है कि हर बच्चे को जीवन में खूब प्यार, सफलता और खुशियां मिलें।
30. मां अहोई का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। संतान दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जीवन में खूब नाम कमाए। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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