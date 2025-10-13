Hindustan Hindi News
Ahoi Ashtami

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 07:17 AM
Ahoi Ashtami : 4 शुभ योगों में अहोई अष्टमी व्रत, जानें पूजन विधि और तारों को अर्घ्य देने का समय

अहोई अष्टमी का व्रत अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष मास की अष्टमी तिथि आद्रा, पुनर्वसु नक्षत्र परिधि योग बव करण के शुभ संयोग में मनाया जाएगा। आज अहोई अष्टमी पर बनने वाले चार योग इसे और विशेष बना रहे हैं। इन योगों में पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होगा। अहोई अष्टमी का पर्व मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व के विषय में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस व्रत को उसी वार को किया जाता है। जिस वार की दिपावली हों। इस वर्ष यह संयोग आज 13 अक्टूबर सोमवार के दिन पड़ा।

इस बार की अहोई अष्टमी व्रत पर चार शुभ संयोग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी के दिन रवि योग, परिधि योग, शिव योग, पुनर्वसु नक्षत्र रहेंगे। व्रत पर रवि योग सुबह 6:21 से बनेगा जो दोपहर 12:26 मिनट तक रहेगा। वहीं परिधि योग भी सूर्योदय से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा उसके बाद शिवयोग शुरू होगा, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। 14 अक्टूबर को सुबह 5:55 तक शिवयोग माना जाएगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर में 12:26 से शुरु होगा, जो पूरे दिन इस राशि में रहेगा।

तारे देखने का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजे से शुरु होगा। इस समय से 6:45 के बीच तारे देखकर पूजा करें।



अहोई अष्टमी व्रत विधि : अहोई व्रत के दिन व्रत करने वाली माताएं प्रात: उठकर स्नान करें। पूजा पाठ कर माता अहोई से संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि की कामना करें। साथ ही माता पार्वती की पूजा भी इसके साथ-साथ की जाती है। क्योंकि माता पार्वती भी संतान की रक्षा करने वाली माता कही गई हैं। उपवास करने वाली महिलाओं को व्रत के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए और उपवास के दिन मन में बुरा विचार लाने से व्रत के पुण्य फलों में कमी होती है। इसके साथ ही व्रत वाले दिन, दिन की अवधि में सोना नहीं चाहिए। अहोई माता की पूजा करने के लिए अहोई माता का चित्र गेरू रंग से मनाया जाता है। इस चित्र में माता, सेह और उसके सात पुत्रों को अंकित किया जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा की जाती है। सायंकाल की पूजा करने के बाद अहोई माता की कथा का श्रवण करें। इसके बाद सास-ससुर और घर में बड़ों आशीर्वाद लें। तारे निकलने पर इस व्रत का समापन होता है। तारों को करवे से अर्घ्य देकर तारों की आरती उतारें। इसके बाद संतान से जल ग्रहण कर, व्रत पूरा करें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
