Ahoi Ashtami : 4 शुभ योगों में अहोई अष्टमी व्रत, जानें पूजन विधि और तारों को अर्घ्य देने का समय

अहोई अष्टमी का व्रत अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष मास की अष्टमी तिथि आद्रा, पुनर्वसु नक्षत्र परिधि योग बव करण के शुभ संयोग में मनाया जाएगा। आज अहोई अष्टमी पर बनने वाले चार योग इसे और विशेष बना रहे हैं। इन योगों में पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होगा। अहोई अष्टमी का पर्व मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व के विषय में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस व्रत को उसी वार को किया जाता है। जिस वार की दिपावली हों। इस वर्ष यह संयोग आज 13 अक्टूबर सोमवार के दिन पड़ा।

इस बार की अहोई अष्टमी व्रत पर चार शुभ संयोग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी के दिन रवि योग, परिधि योग, शिव योग, पुनर्वसु नक्षत्र रहेंगे। व्रत पर रवि योग सुबह 6:21 से बनेगा जो दोपहर 12:26 मिनट तक रहेगा। वहीं परिधि योग भी सूर्योदय से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा उसके बाद शिवयोग शुरू होगा, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। 14 अक्टूबर को सुबह 5:55 तक शिवयोग माना जाएगा। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर में 12:26 से शुरु होगा, जो पूरे दिन इस राशि में रहेगा।

तारे देखने का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजे से शुरु होगा। इस समय से 6:45 के बीच तारे देखकर पूजा करें।

