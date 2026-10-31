अहोई अष्टमी में क्या नहीं खाना है? जानें कैसे खोलना है व्रत
Ahoi Ashtami Vrat Rules : अहोई अष्टमी के व्रत में नियमों का पालन ध्यान से करना चाहिए। जानिए इस व्रत के दौरान किन चीजों का सेवन नहीं करना है? साथ ही जानें व्रत खोलते वक्त क्या खाना है?
हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का बहुत महत्व होता है। कल यानी 1 नवंबर को ये व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता की विधि विधान से पूजा की जाती है और शाम में तारों को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस व्रत से जुड़े कई नियम होते हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप कल अहोई अष्टमी का व्रत पहली बार रखने जा रही हैं तो जानें इस व्रत में क्या खाने से बचना चाहिए और साथ में पढ़ें इस व्रत को खोलते वक्त किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है?
अहोई अष्टमी के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए?
वैसे तो नियम के हिसाब से महिलाएं इस व्रत को निर्जला या फिर फलाहारी के रूप में रखती हैं। अगर आप निर्जला व्रत रहेंगी तो इसमें पानी भी नहीं पीना है। वहीं फलाहारी व्रत में फल खाए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको अनाज या फिर दाल खाने से बचना है। नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। व्रत के दौरान लहसुन-प्याज और तामसिक चीजों से दूर रहना है।
अहोई अष्टमी का व्रत कैसे खोलें?
अब सवाल आता है कि आखिर इस व्रत को खोलने के बाद क्या खाना चाहिए? नियम के हिसाब से शाम में अर्घ्य देने के बाद आप दूध ले सकती हैं। पूजा पूरी होने से पहले ही कुछ भी खाने से बचने की कोशिश करें। खीर खाई जा सकती है और इसके अलावा पुए खा सकती हैं। वहीं सेंधा नमक से बने सात्विक भोजन को भी ग्रहण किया जा सकता है। आप फलाहार और सात्विक पूड़ी भी खास सकती हैं। व्रत के पारण के दौरान क्या खाना है ये आप अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से भी डिसाइड कर सकती हैं।
पूजा में रखें इन बातों का ध्यान
पूजा में अहोई माता की तस्वीर रखें। इस पूजा में अहोई अष्टमी व्रत की कथा जरूर सुनें या फिर पढ़ें। कुछ जगहों पर ये भी प्रथा है कि कथा सुनते समय हाथ में गेहूं लिया जाता है। व्रत जब आप रखें तो मन को शांत रखें। घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें। वहीं कोशिश करें कि किसी पर गुस्सा ना करें और ना ही किसी को उलटा सीधा कहें।
अहोई अष्टमी के व्रत का सही नियम
हर एक नियम का पूरी श्रद्धा से पालन करें। कई जगहों पर इस दिन चाकू का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। वहीं इस दिन सब्जियां काटने से भी बचने की सलाह देते हैं। वहीं रात में जब आप अर्घ्य दें तो इसके लिए पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि नियम सभी जगह अलग भी हो सकते हैं। अच्छा होगा कि आप परिवार की परंपरा के अनुसार चीजों को मोडिफाई कर लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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