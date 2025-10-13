Ahoi ashtami Niyam: अहोई अष्टमी व्रत में नहीं करना चाहिए ये काम और इन नियमों को मानें

Ahoi ashtami vrat niyam: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाता है। संध्या काल होने पर व्रती माताएं अहोई अष्टमी माता की पूजा कर तारों का दर्शन कर जल का अर्घ्य देती हैं, तभी व्रत का पूरा होता है।

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में संध्याकाल व्यापिनी अष्टमी तिथि को लिया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की संध्याकाल व्यापिनी अष्टमी 13 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि 13 को दोपहर 12 बजकर 24 मिनट से शुरू होकर 14 की सुबह 11 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। यहां जानें इस व्रत को रखने के कुछ नियम हैं-

अहोई अष्टमी के दिन चांदी की अहोई की माला स्याऊ जिसमें बनी होती है, पहनी जाती है। इसके लिए चांदी के दो मनके इसमें हर साल डलवाते हैं। बिना इस माला और हर साल मोती डलवाना इस व्रत में अनिवार्य है, इस माला के बढ़ाए बिना और माला को धारण किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जितनी संतान हों, उनके दो -दो दाने आपको हर साल डालने पड़ते हैं। पूजा से पहले इसमें दाने डालक रख लें और पूजा में रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद इसे धारण करें। इसको उतारने के भी नियम है। ऐसे किसी भी दिन नहीं बल्कि कोई शुभ दिन देखकर इसे पूजा करके वापस रखा जाता है।दीवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गुड़ से भोग लगाकर और जल के छीटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे।

इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। शाम को अहोई माता का चित्र लगाकर पूजा की जाती है। इस व्रत में भी करवों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस व्रत में भी सास के बायने में सुहाग का सामान और कपड़े आदि निकाले जाते हैं। पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात् तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है।

अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन मन में नेगेटिव चीजें ना सोचें। घर में लहसन, प्याज आदि ना बनाएं।

अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को भूलकर भी मिट्टी से संबंधित काम नहीं करने चाहिए। इस दिन मिट्टी खोदना सब्जी काटना वर्जित है। इसके अलावा कैंची, सुई आदि से संबंधित काम भी नहीं करने चाहिए। ऐसा कुछ ना करें, जिससे किसी छोटे से जीव को भी नुकसान पहुंचे। इस दिन हो सके तो घर में किसी ओर से सब्जी काटने के लिए कहें।

अहोई अष्टमी के दिन शाम के तारे के दर्शन के बाद ही अपने व्रत का पारण करें । अगर कोई आपके या याचक आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें।

अपनी संतान को इस दिन उपहार स्वरूप कुछ दें, चाहे खिलौने या नएकपड़े।