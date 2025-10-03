अहोई अष्टमी व्रत कब है? नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

अहोई अष्टमी हिन्दू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे खासतौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह में मनाया जाता है और इस वर्ष यह 13 अक्टूबर को पड़ रहा है।

अहोई अष्टमी हिन्दू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे खासतौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह में मनाया जाता है और इस वर्ष यह 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अहोई अष्टमी व्रत से न केवल संतान की दीर्घायु सुनिश्चित होती है, बल्कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले परिवारों में भी विशेष कृपा मिलती है।

इस दिन माताएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। दिनभर वे साधारण भोजन या जल का ही सेवन करती हैं और विशेष नियमों का पालन करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित है। साथ ही फल और सब्जियों को काटने से बचना चाहिए। दूध का प्रयोग भी व्रत के दिन निषिद्ध होता है। माताएं पूरे दिन अहोई माता की पूजा की तैयारी करती हैं और शाम के समय तारों को देखकर तारे को अर्घ्य देती हैं।

शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 13, 2025 को 12:24 पी एम बजे

अष्टमी तिथि समाप्त - अक्टूबर 14, 2025 को 11:09 ए एम बजे

अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त - 06:17 पी एम से 07:31 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 14 मिनट्स

गोवर्धन राधा कुण्ड स्नान सोमवार, अक्टूबर 13, 2025 को तारों को देखने के लिये सांझ का समय - 06:39 पी एम

अहोई अष्टमी के दिन चन्द्रोदय समय - 12:02 ए एम, अक्टूबर 14

पूजा-विधि अहोई अष्टमी के दिन पूजा की शुरुआत दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाकर की जाती है। रोली, चावल और जल से पूजा संपन्न की जाती है। एक कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ करती हैं। माता को पूरी और किसी मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है।

सायंकाल, तारों को देखकर माताएं उन्हें अर्घ्य देती हैं और संतान की लंबी उम्र, सुखद जीवन और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसके बाद व्रत खोलने से पहले घर के बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप वस्त्र या आवश्यक सामग्री भेंट की जाती है। यह परंपरा अहोई अष्टमी व्रत को न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है, बल्कि परिवार में सामंजस्य और आशीर्वाद का प्रतीक भी है।