Ahoi ashtami vrat: अहोई अष्टमी का व्रत कब खोलते हैं? जानें व्रत में क्या खाया जाता है

Ahoi ashtami vrat date: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। जानें अहोई अष्टमी व्रत कब खोलते हैं और व्रत में क्या खाते हैं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 05:03 PM
Ahoi ashtami vrat: अहोई अष्टमी का व्रत कब खोलते हैं? जानें व्रत में क्या खाया जाता है

Ahoi ashtami vrat 2025: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं। इसे अहोई आठें के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अहोई के साथ स्याही माता की भी पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के चार दिन बाद और दिवाली पूजन से आठ दिन पहले पड़ता है। जानें इस साल अहोई अष्टमी व्रत कब है और व्रत कब खोलते हैं और व्रत में क्या खा सकते हैं।

अहोई अष्टमी कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 09 मिनट पर समाप्त होगी। अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी।

अहोई अष्टमी व्रत कब खोलते हैं: अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए शाम तक यानी गोधूलि बेला तक उपवास करती हैं। शाम को आसमान में तारों के दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं। जबकि कुछ जगहों पर महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत को खोलती हैं। आमतौर पर अहोई अष्टमी के दिन चंद्र दर्शन थोड़ा देर से होते हैं।

अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त: अहोई अष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 53 मिनट से शाम 07 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 15 मिनट है।

अहोई अष्टमी पर तारे व चांद दिखने का समय: अहोई अष्टमी के दिन तारों के दिखने का समय शाम 06 बजकर 17 मिनट है, जबकि इस दिन चंद्र दर्शन रात 11 बजकर 20 मिनट पर होंगे।

अहोई अष्टमी व्रत में क्या खा सकते हैं: करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का व्रत भी कठोर होता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और अन्न व जल ग्रहण नहीं करती हैं। शाम को व्रत पारण करने के लिए सात्विक चीजें जैसे सूखे मूवे, फल और साबूदाना का सेवन करना चाहिए।

