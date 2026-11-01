आज अहोई अष्टमी पर तारे कितने बजे निकलेंगे, जानें कैसे करें पूजा, अर्घ्य कैसे दें

Ahoi Ashtami Time 2026 aaj raat tare kitne baje niklega: शास्त्रों के अनुसार, अहोई अष्टमी के व्रत का पारण शाम को तारों के दर्शन कर किया जाता है। आज स्थानीय समय के अनुसार, तारे निकलने के समय में कुछ समय का फर्क रहेगा।

अहोई अष्टमी पर तारे कितने बजे निकलेंगे

Ahoi Ashtami Time 2026, आज अहोई अष्टमी पूजा : आज के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत रख पूजा की जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत मताएं अपने पुत्रों की सलामती, लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा शाम में करने का विधान है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अहोई माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन तारों के दर्शन कर अर्घ्य दिया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी पर रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वाथ सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। आज कथा सुनने के बाद महिलायें तारों का दर्शन करेंगी। एक नवंबर को पांच बजकर 41 मिनट पर रवि पुष्य नक्षत्र शुरू होगा, जो दो नवंबर सुबह चार बजकर तीस मिनट तक रहेगा। वहीं, सर्वाथ सिद्ध योग एक नवंबर को छह बजकर 32 मिनट से शुरू होकर दो नवंबर सुबह चार बजकर तीस मिनट तक रहेगा। इस तरह अहोई अष्टमी पर दो शुभ योगों का संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन योगों में पूजा पाठ और शुभ कार्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन तारों के दर्शन करने का खास महत्व है। बिना तारे देखे व्रत का पारण नहीं किया जाता है। स्थानीय समय के अनुसार, तारों के उदय होना का समय अलग-अलग रहेगा। ऐसे में आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं अहोई अष्टमी पर तारों की पूजा का शुभ समय और विधि -

आज अहोई अष्टमी पर तारे कितने बजे निकलेंगे, जानें कैसे करें पूजा अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में 05 बजकर 36 मिनट से लेकर शाम में 06 बजकर 54 मिनट तक रहेगा, जिसकी अवधि - 01 घंटा 18 मिनट रहेगी।

आज तारों को देखना का मुहूर्त क्या रहेगा? तारों को देखने के लिये सांझ का समय शाम 06:00 बजे तक रहेगा।

अहोई अष्टमी पर चांद कब दिखेगा? अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय समय रात में 11 बजकर 40 मिनट पर होगा।

शास्त्रों के अनुसार, अहोई अष्टमी के व्रत का पारण शाम को तारों के दर्शन कर किया जाता है। शाम को शुभ मुहूर्त में महिलाएं अहोई माता की विधिवत पूजा करेंगी और उसके बाद तारों का दर्शन कर उन्हें अर्घ्य अर्पित करेंगी। अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा-अर्चना के उपरांत माताएं अपने बच्चों को उनका मनपसंद भोजन कराकर व्रत संपन्न करेंगी।

कैसे दे तारों को अर्घ्य? तांबे के लोटे में पवित्र जल, लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत मिलकर तारों को अर्घ्य दें। आसमान में तारे नजर आने पर अर्घ्य दें। फिर अहोई माता का ध्यान कर संतान की लंबी उम्र की कामना करें। पूजा और अर्घ्य के बाद प्रसाद और भोजन ग्रहण करें।

अहोई अष्टमी पर कैसे करें पूजा? अहोई व्रत के दिन व्रत करने वाली माताएं स्नान करें। अहोई माता की पूजा करने के लिए अहोई माता का चित्र गेरू रंग से बनाया जाता है। इस चित्र में माता, सेह और उसके सात पुत्रों को अंकित किया जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा की जाती है। चौकी पर पीले या लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। चौकी समेत पूजन के स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। अहोई माता को अष्ट कोणिय रूप में चौकी पर पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करें। माता का जलाभिषेक करें। धूप, दीप, फूल, फल, चंदन, चुनरी, व शृंगार का सामान चढ़ाएं। माता के नीचे 7 बच्चों के प्रतीक बनाकर, हथेली में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी कहे व सुनें। गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। बायना उपहार प्रदान कर अपनी संतान के लिए आशीर्वाद लें। श्रद्धा के साथ माता की आरती करें। इसके बाद सास-ससुर और घर में बड़ों आशीर्वाद लें। तारे निकलने पर इस व्रत का समापन होता है। तारों को करवे से अर्घ्य देकर तारों की आरती उतारें। इसके बाद संतान से जल ग्रहण कर, व्रत पूरा करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना न भूलें।

शहर अनुसार तारे निकलने का समय लखनऊ शाम 5:48 बजे

नई दिल्ली शाम 6:00 बजे

नोएडा शाम 6:01 बजे

मुंबई शाम 6:28 बजे

पटना शाम 5:32 बजे

भोपाल शाम 6:05 बजे

कानपुर शाम 5:50 बजे

रांची शाम 5:34 बजे

गाजियाबाद शाम 6:00 बजे

कोलकाता शाम 5:22 बजे

वाराणसी शाम 5:41 बजे

जयपुर शाम 6:08 बजे

इंदौर शाम 6:12 बजे

चंडीगढ़ शाम 6:00 बजे

प्रयागराज शाम 5:45 बजे

आगरा शाम 5:59 बजे

देहरादून शाम 5:55 बजे

पुणे शाम 6:24 बजे

नागपुर शाम 6:01 बजे

अमृतसर शाम 6:07 बजे

बरनाला शाम 6:06 बजे

गुवाहाटी शाम 5:05 बजे

जालंधर शाम 6:05 बजे

लुधियाना शाम 6:03 बजे

भुवनेश्वर शाम 5:35 बजे

अहमदाबाद शाम 6:25 बजे