1 नवंबर को अहोई अष्टमी पर बन रहा दुर्लभ संयोग, संतान की तरक्की के लिए जरूर करें ये 2 उपाय

1 नवंबर 2026 को अहोई अष्टमी पर बन रहा है दुर्लभ पुष्य नक्षत्र और कर्क चंद्रमा का संयोग। संतान की तरक्की, एकाग्रता और लंबी उम्र के लिए करें ये 2 अचूक उपाय। जानें पूजा का सही मुहूर्त।

हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की कामना से रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी 1 नवंबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस बार व्रत पर पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा का कर्क राशि में होना खास संयोग बना रहा है। इस दिन माताएं अहोई माता की पूजा कर संतान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगी। मान्यता है कि पूजा के साथ कुछ खास उपाय करने से बच्चों की तरक्की और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मिलता है।

अहोई अष्टमी पर बन रहा है खास संयोग पंचांग के अनुसार, इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा का अपनी राशि कर्क में होना शुभ संयोग माना जा रहा है। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष में शुभ और मंगलकारी नक्षत्रों में गिना जाता है। वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं और मातृत्व का कारक माने जाते हैं। ऐसे में संतान की खुशहाली के लिए रखा जाने वाला यह व्रत श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। माताएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को अहोई माता की पूजा करेंगी और बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी।

अहोई अष्टमी पूजा का शुभ समय अहोई अष्टमी के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद शाम के समय अहोई माता की पूजा की जाती है। मुहूर्त के अनुसार, 1 नवंबर को पूजा का समय शाम 5 बजकर 30 मिनट से 6 बजकर 54 मिनट तक रहेगा। इस दौरान अहोई माता की तस्वीर या दीवार पर बने चित्र के सामने दीपक जलाएं। रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद अहोई अष्टमी की कथा सुनें और संतान की सुख-समृद्धि की कामना करें। पूजा का सटीक समय शहर के अनुसार बदल सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग भी देख लें।

संतान की पढ़ाई और तरक्की के लिए उपाय अहोई अष्टमी पर संतान की तरक्की के लिए दूध और चीनी का उपाय करना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार, इस दिन अहोई माता को दूध और चीनी का भोग लगाना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद यह प्रसाद अपने बच्चे को पिलाएं। धार्मिक विश्वास है कि ऐसा करने से संतान को माता का आशीर्वाद मिलता है और पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में कम लगता है या जिन्हें एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी होती है, उनके लिए माता से विशेष प्रार्थना करें। इस उपाय को श्रद्धा के साथ करें और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी करते रहें।

बुरी नजर से बचाने के लिए उपाय अहोई अष्टमी पर दूसरा उपाय संतान की खुशहाली और बुरी नजर से रक्षा की कामना से जुड़ा है। इसके लिए अहोई माता को आठ पूरी और हलवे का भोग लगाएं। पूजा के बाद प्रसाद का कुछ हिस्सा गाय को खिलाएं और शेष बच्चे को दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से संतान पर माता की कृपा बनी रहती है और उसे नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। भोग तैयार करते समय साफ-सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। गाय को भोजन कराते समय उसकी सुविधा और सुरक्षा का भी ख्याल रखें। यह उपाय श्रद्धा और संतान के मंगल की भावना से किया जाता है।

संतान की लंबी उम्र के लिए रखें अहोई माता का व्रत अहोई अष्टमी का व्रत केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मां और संतान के बीच प्रेम और मंगलकामना का प्रतीक भी है। माताएं इस दिन अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। शाम को पूजा और कथा के बाद तारों को देखकर अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों में पूजा और पारण की विधि में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। अहोई माता से प्रार्थना करें कि संतान को जीवन में सही दिशा मिले, वह स्वस्थ रहे और अपने लक्ष्य हासिल करे।

1 नवंबर 2026 को अहोई अष्टमी पर बनने वाले इस दुर्लभ पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि के चंद्रमा के महासंयोग में किए गए ये दोनों उपाय आपकी संतान के जीवन में सफलता, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का नया मार्ग प्रशस्त करेंगे।