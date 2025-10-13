Hindustan Hindi News
शाम 07:08 बजे तक ही रहेगा अहोई अष्टमी पूजन का मुहूर्त, जानें तारों व चंद्रमा के दिखने का सटीक समय

Ahoi ashtami muhurat 2025: अहोई अष्टमी का व्रत कुछ जगहों पर तारों को देखने के बाद और कुछ जगहों पर महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद खोलती हैं। अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की विधि-विधान से पूजा-्अर्चना की जाती है। जानें आज तारों व चंद्रमा के दिखने का समय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 04:12 PM
Ahoi Ashtami Tara Time 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने संतान की सलामती व कुशलता के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 13 अक्टूबर, सोमवार को है। कुछ महिलाएं यह व्रत फलाहार करती हैं, तो जगहों पर निर्जला व्रत करने की परंपरा है। शाम के समय आकाश में तारों का दर्शन करने के बाद व्रत पूर्ण होता है, जबकि कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत पारण करती हैं। अहोई अष्टमी की रात में चंद्रमा देर से निकलता है, इसलिए इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठें के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो माह का आठवां दिन होता है। इस व्रत में अहोई माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और व्रत कथा को पढ़ा या सुना जाता है। जानें अहोई अष्टमी पूजन मुहूर्त, तारों व चंद्रमा के निकलने का समय।

अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी: हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 13 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर प्रारंभ होकर अगले दिन 14 अक्तूबर को सुबह 11 बजकर 09 मिनट पर समाप्त होगी।

अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त: अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 53 मिनट पर प्रारंभ होगा और शाम 07 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 15 मिनट है।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 12-18 अक्टूबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

अहोई अष्टमी तारों के दिखने का समय- अहोई अष्टमी के दिन तारों के दिखने का समय शाम 06 बजकर 17 मिनट है।

अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय- अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा निकलने का समय रात 11 बजकर 20 मिनट है। हालांकि अलग-अलग स्थानों पर चंद्रमा के दिखने का समय भिन्न हो सकता है।

अहोई अष्टमी पर क्यों दिया जाता है तारों को अर्घ्य: अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है। कहा जाता है कि जिस तरह से आकाश में तारे हमेशा चमकते रहते हैं, वैसे ही तारों को अर्घ्य देकर माताएं अपने संतान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। मान्यता है कि अहोई माता की पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है। तारों को अहोई माता का वशंज माना गया है, इसलिए तारों को अर्घ्य देने की परंपरा है।

ये भी पढ़ें:धनतेरस के दिन अतिचारी गुरु का कर्क गोचर, इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

