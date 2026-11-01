Ahoi Ashtami Mala: अहोई माता की पूजा आज रवियोग में, इसकी माला कब उतारी जाती है?
Ahoi Ashtami Puja Vidhi in hindi: अहोई अष्टमी पर माला कब पहनी जाती है और कब उतारी जाती है और इस दिन कैसे पूजा की जाती है।
संतान की सुख समृध्दि दीर्घायु और संतान की कामना के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल आज व्रत रखा जा रहा है। यहां हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं इसके अलावा इस दिन जो चांदी के मोती की माला पहनी जाती है वो किस दिन उतारना शुभ होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर आज माता अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं।
इस दिन रवि पुष्य योग
आज एक नवम्बर को दोपहर दो बकर पचास मिनट अष्टमी तिथि शुरू होगी। यह तिथि जो दो नवम्बर को रात एक बजकर दस मिनट तक रहेगी। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए एक नवंबर को शाम पांच बजकर चालीस मिनट से छह बजकर पचास मिनट तक समय शुभ है। इस दिन सबसे अच्छी बात है कि रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वाथ सिध्दि योग तो बन रहा है, साथ ही चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि कर्क में हैं। आज पांच बजकर 41 मिनट पर रवि पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। जो दो नवम्बर सुबह चार बजकर तीस मिनट तक रहेगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54 तक का है। इस दिन राहुकाल में पूजा नहीं करनी चाहिए।
ऐसे होती है अहोई की पूजा
अहोई अष्टमी के इस निर्जला व्रत में सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारम्भ करने से पूर्व जमीन को साफ करें। फिर चौक पूरकर, एक लोटे में जल भरकर एक पटरे पर कलश की तरह रखकर पूजा करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का एक अहोई या स्याऊ और चांचांदी के दो मोती बनवाकर डोरी में डलवा लें। फिर रोली, चावल व दूध-भात से अहोई का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना लें। एक कटोरी में हलवा रखें और बायना निकालकर रख लें और हाथ में सात दाने गेहूं लेकर कथा सुनें।
कब उतारी जाती है माला
आपको बता दें कि कथा काली हाथ नहीं कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें और जो बायना निकाला था, उसे सासूजी का चरण स्पर्श कर उन्हें दे दें। इसके बाद चन्द्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के पश्चात् किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींट देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रख दें। दीपावली के पश्चात् किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींट देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रख दें। जितने बेटे अविवाहित हों, उतनी बार 1-1 तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो, उतनी बार 2-2 चांदी के दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बेटों की दीर्घायु करके घर में मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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