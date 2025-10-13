Ahoi ashtami tara time:तारों की छांव में होगी पूजा, जानें तारे निकलने पर कैसे अर्घ्य दें

Tara uday time Today: आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन बहुत ही फलदायी नक्षत्र पुष्य नक्षत्र लग रहा है और अमृत सिद्धि योग भी है जो अति शुभकारक है। यह व्रत माताएं पुत्रों की सलामती के लिए रखती हैं।

Tara uday time Today: आज अहोई अष्टमी है। आज के दिन बहुत ही फलदायी नक्षत्र पुष्य नक्षत्र लग रहा है और अमृत सिद्धि योग भी है जो अति शुभकारक है। यह व्रत माताएं पुत्रों की सलामती के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी उसी दिन मनाई जाती है आठ दिन बाद जिस दिन दीवाली होती है। इस दिन अहोई माता से अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना करती है, पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत करती हैं। इसकी कहानी एक स्याहू माता से जुड़ी है। खासकर संतान से जुड़े इस व्रत के कारण एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड आदि जगहों पर अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन कथा पढ़ते समय अपने बच्चों को भी पास बैठाएं। कहीं लोग तारा उदय होने पर व्रत का पारण हैं, तो कुछ लोग चंद्र उदय देखकर भी पारण करते हैं। अधिकतर जगह तारों की छांव में ही कहानी कहते हैं, मतलब शाम को कहानी सुनते हैं और तारों की छांव में व्रत का पारण किया जाता है।



तारों को देखकर कैसे खोलना है व्रत यहां जानें

पारंपरिक रूप से शाम के समय तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। पारण के समय पहले तारों की पूजा होती है। उन्हें जल अर्पित किया जाता है। दीपक जलाया जाता है। इसके बाद भोग लगाकर फिर व्रत खोला जाता है। इसके लिए आपको तारें जहां दिख रहे हों, वहां जाएं। वहां जमीन पर पानी छिड़क कर साफ कर लें। इसके बाद स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल रखें। दीपक जलाएं। उसपर फूल अर्पित करें। भोग अर्पित करें। तारों से प्रार्थना करें, अर्घ्य दें। इस समय अपने बच्चों को अपने साथ रखें और उन्हें उपहार स्वरूप कुछ खिलौना दें। बाद में अपना व्रत तोड़ सकती हैं।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan