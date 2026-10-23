1 या 2 नवंबर कब है अहोई अष्टमी व्रत? जानें पूजन मुहूर्त, चंद्र दर्शन और तारों के दिखने का समय
अहोई अष्टमी कितनी तारीख को है: हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की खुशहाली के लिए चंद्र दर्शन या तारा निकलने तक व्रत रखती हैं। जानें इस बार अहोई अष्टमी कब है।
अहोई अष्टमी व्रत कब है 2026: अहोई अष्टमी व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्जल भविष्य की कामना से रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माताएं अहोई माता की विधि-विधान से पूजा करती हैं और व्रत नियमों का पालन करती हैं। इस बार अष्टमी तिथि दो दिन होने से लोगों के बीच व्रत की तारीख को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति है। जानें अहोई अष्टमी का व्रत 1 या 2 नवंबर 2026 कब रखा जाए
अहोई अष्टमी 2026 कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर 2026 को दोपहर 02 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 2 नवंबर को दोपहर 01 बजकर 10 मिनट पर होगा। इस व्रत को कुछ लोग चंद्र दर्शन और कुछ लोग तारों के दर्शन करने के बाद खोलते हैं। अष्टमी तिथि में चंद्र और तारों का दर्शन 1 नवंबर को होगा, इसलिए यह व्रत 1 नवंबर 2026, रविवार को किया जाएगा।
अहोई अष्टमी शुभ मुहूर्त 2026:
पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 4:59 बजे से 6:15 बजे तक।
तारों के दर्शन का समय: करीब शाम 5:22 बजे।
चंद्रोदय का समय: करीब रात 11:05 बजे।
अहोई अष्टमी पूजा विधि:
व्रत का संकल्प लें: सुबह स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें।
पूजा स्थान तैयार करें: शाम को घर की साफ दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं या कैलेंडर लगाएं। पास में जल से भरा कलश भी रखें।
पूजा सामग्री अर्पित करें: अब अहोई माता को रोली, अक्षत, फूल, दीपक, धूप, जल, दूध, मिठाई या हलवा-पूरी आदि अर्पित करें। कुछ जगहों पर पूजा के समय चांदी की अहोई भी रखी जा सकती है।
व्रत कथा सुनें: अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़ें या सुनें।
अहोई माता की आरती करें: अहोई माता की आरती करें और अपनी संतान के स्वास्थ्य, दीर्घायु और उन्नति की कामना करें।
तारों को अर्घ्य दें: शाम को तारों के दर्शन करके जल से अर्घ्य दें। कुछ जगहों पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा भी प्रचलित है।
व्रत का पारण करें: अर्घ्य और पूजा के बाद अपनी व्रत का पारण करें।
अहोई अष्टमी व्रत का महत्व:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को रखने से अहोई माता की कृपा से संतान पर आने वाले संकटों से रक्षा होती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं को संतान सुख मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान