अहोई अष्टमी आज, संतान की लंबी उम्र के लिए रखेंगी माताएं व्रत, जानें पूजा मुहूर्त, तारों और चांद निकलने का समय
अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर 2026 को रखा जा रहा है। माताएं संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से अहोई माता की पूजा करेंगी। दिल्ली में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54 बजे तक रहेगा। तारों के दर्शन करीब 6:01 बजे होंगे, जबकि चंद्रमा रात 11:40 बजे निकलेगा।
Ahoi Ashtami 2026 Today: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज 1 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना से माताएं यह व्रत रखती हैं। सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाएं दिनभर व्रत रखती हैं और शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं। इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी का पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की तस्वीर स्थापित कर विधि-विधान से पूजा करती हैं। पूजा में रोली, अक्षत, फूल, दीपक और भोग चढ़ाया जाता है। शाम को व्रत कथा सुनने की भी परंपरा है। मान्यता है कि अहोई माता की पूजा करने से संतान पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।
अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट से शुरू होगी। इसका समापन 2 नवंबर को दोपहर में होगा। हालांकि, अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को ही रखा जा रहा है। दिल्ली में आज शाम 5 बजकर 36 मिनट से 6 बजकर 54 मिनट तक पूजा का शुभ समय रहेगा। इस दौरान महिलाएं अहोई माता की पूजा कर सकती हैं। इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है।
अहोई अष्टमी पर तारे और चांद कब निकलेगा?
अहोई अष्टमी के दिन तारों के दर्शन का विशेष महत्व है। महिलाएं शाम को आसमान में तारे निकलने का इंतजार करती हैं। नई दिल्ली में आज शाम करीब 6 बजकर 1 मिनट पर तारे दिखाई देंगे। तारों को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं।वहीं, कुछ परिवारों में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है। ऐसे में महिलाओं को देर रात तक इंतजार करना होगा। नई दिल्ली में आज चंद्रोदय रात 11 बजकर 40 मिनट पर होगा। अलग-अलग शहरों में तारों और चंद्रमा के दर्शन का समय अलग हो सकता है।
अहोई अष्टमी की पूजा विधि
अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। घर के पूजा स्थल पर अहोई माता की तस्वीर स्थापित की जाती है। इसके बाद माता को रोली, चावल, फूल और दीपक अर्पित किए जाते हैं। शाम को अहोई अष्टमी की कथा सुनी जाती है। पूजा के बाद तारों को जल अर्पित कर संतान की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।
आज का पंचांग
* दिन- रविवार
* मास- कार्तिक
* पक्ष- कृष्ण
* तिथि- अष्टमी
* नक्षत्र- पुष्य
* योग- साध्य
* करण- बव
* चंद्र राशि- कर्क
* सूर्योदय- सुबह 6 बजकर 33 मिनट
* सूर्यास्त- शाम 5 बजकर 36 मिनट
* राहुकाल- शाम 4 बजकर 13 मिनट से 5 बजकर 36 मिनट तक
अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व
अहोई अष्टमी को संतान की सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। मान्यता है कि अहोई माता की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत कथा सुनने से संतान पर माता की कृपा बनी रहती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि