Ahoi Ashtami tara time: अहोई अष्टमी पर व्रत खोलने का समय, आज तारे कितने बजे निकलेंगे
Tara uday time Today: अहोई अष्टमी पर कब खोला जाएगा व्रत और तारों को देखकर किस विधि से व्रत खोलते हैं। यहां पढ़ें सब कुछ
अहोई अष्टमी पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस साल 1 नवंबर को यानी आज अहोई अष्टमी का व्रत किया जा रहा है। आज शाम को अष्टमी पर तारे देखकर व्रत खोला जाएगा। कई जगह चांद को तो कई जगह तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस दिन जो माताएं व्रत करती हैं,वो शाम के समय या फिर दोपहर में व्रत की कथा सुनती हैं। इस व्रत में भी माता के सामने दो करवे रखे जाते हैंष एक करवे में पानी भरते हैं, जिससे तारों को अर्ध्य देते हैं। एक भगवान के सामने रखते हैं। इसके अलावा इस दिन स्याऊ माता के चांदी के लॉकेट वाली चांदी के मोती वाली माला भी रखी जाती है। सास के लिए महिलाएं बायना देती हैं। सास को बायना दिया जाता है और उनके स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस प्रकार महिलाएं अपना व्रत रखती हैं। यहां पढ़ें महिलाएं कैसे व्रत खोलती हैं और तारों निकलने का समय क्या है।
तारों को देखकर कैसे खोलना है व्रत यहां जानें
कथा आप शाम को या दोपहर को किसी भी समय पढ़ सकती हैं, लेकिन व्रत तारों को देखकर खुलेगा। इसके लिए आप शाम को तारे देखें, आसमान साफ है तो तारे दिख जाएंगे। अधिकतर तारे शाम को 6 बजे के बाद निकल जाते हैं। यहां हम आपको शाम को तारे निकलने का समय बता रहे हैं। ये अलग-अलग शहरों में तारे निकलने का समय है। पारण के लिए सबसे पहले तारों को करवे से अर्घ्य देते हैं, फिर उनके लिए फूल बिछाकर दीपक जलाते हैं। इसके बाद सभी चीजें अर्पित करते हैं। इसके बाद भोग लगाकर फिर व्रत खोला जाता है। इसके लिए आपको तारें जहां दिख रहे हों, वहां जाएं। वहां जमीन पर पानी छिड़क कर साफ कर लें। इसके बाद स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल रखें। दीपक जलाएं। उसपर फूल अर्पित करें। भोग अर्पित करें। इस दिन प्रार्थना की जाती है कि जैसे तारे आसमान में ताउम्र टिमटिमाते रहते हैं, वैसी ही उम्र हमारी संतान की हो। बच्चों को उपहार स्वरूप कुछ खिलौना दें। बाद में अपना व्रत तोड़ सकती हैं।
तारा निकलने का समय
अहोई अष्टमी (1 नवंबर 2026) पर तारे निकलने का समय शहर अनुसार
नई दिल्ली में तारे 06:00 शाम को निकल जाएंगे, मौसम साफ है
नोएडा में भी तारे 06:01 बजे तक शाम को निकल जाएंगे
लखनऊ में तारे 05:48 बजे साम तक निकल जाएंगे।
कोलकाता में तारे शाम को 05:22 तक निकल जाएंगे।
चेन्नई में तारे शाम को 06:04 बजे तक निकल जाएंगे।
जयपुर में तारे शाम को 06:08 बजे तक निकल जाएंगे।
चंडीगढ़ में भी तारे 06:00 बजे तक शाम को निकल जाएंगे।
भोपाल में भी तारे 06:05 शाम तक दिख जाएंगे
मथुरा में तारे 06:00 तक निकल जाएंगे।
वृंदावन में भीतारे 06:00 तक निकल जाएंगे।
आगरा में 05:59 शाम तक तारे निक जाएगें।
वाराणसी में तारे 05:41 शाम तक निकल जाएंगे
गाजियाबाद - 06:00 बजे शाम
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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