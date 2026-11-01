अहोई अष्टमी पर राधाकुंड में आधी रात को क्यों लगाते हैं आस्था की डुबकी, क्या है इस परंपरा का महत्व
होई अष्टमी पर मथुरा के राधाकुंड में आधी रात को स्नान करने की खास परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन पति-पत्नी साथ में राधाकुंड में डुबकी लगाकर संतान सुख की कामना करते हैं। इस परंपरा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की पौराणिक कथा से जुड़ा है।
अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन घरों में अहोई माता की पूजा होती है और रात में तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। लेकिन ब्रज के मथुरा में स्थित राधाकुंड की परंपरा इस दिन को और खास बना देती है। यहां अहोई अष्टमी की रात आधी रात के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु राधाकुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस दिन राधाकुंड में स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं।
आधी रात को राधाकुंड में स्नान करने की यह परंपरा वर्षों पुरानी मानी जाती है। अहोई अष्टमी की रात यहां का नजारा देखने लायक होता है। दूर-दूर से महिलाएं और दंपती राधाकुंड पहुंचते हैं। आधी रात होते ही कुंड में स्नान का सिलसिला शुरू हो जाता है। श्रद्धालु राधा-कृष्ण का स्मरण करते हुए डुबकी लगाते हैं और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।
भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी से जुड़ी है मान्यता
राधाकुंड में आधी रात को स्नान करने की परंपरा के पीछे भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के असुर का वध किया था। अरिष्टासुर ने बैल का रूप धारण किया हुआ था। इसके बाद राधारानी और गोपियों ने श्रीकृष्ण से तीर्थ स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा।
कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण ने अपनी एड़ी से धरती पर प्रहार किया और वहां एक कुंड बना दिया। इसमें सभी तीर्थों का जल आकर मिला। इसे श्यामकुंड कहा गया। इसके बाद राधारानी ने अपनी सखियों के साथ कंगनों से पास में ही एक दूसरा कुंड खोदा। इसमें भी पवित्र जल भरा गया। यह राधाकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों कुंड आज भी ब्रज के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हैं।
पति-पत्नी साथ में लगाते हैं डुबकी
राधाकुंड में अहोई अष्टमी की आधी रात को होने वाले स्नान की एक खास परंपरा है। संतान की कामना करने वाले पति-पत्नी एक साथ कुंड में स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन राधाकुंड में श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाने और राधारानी से प्रार्थना करने पर संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है।
स्नान के दौरान दंपती राधा-कृष्ण का स्मरण करते हैं। इसके बाद पेठे का फल अर्पित करने की भी परंपरा है। जिन दंपतियों की मनोकामना पूरी हो जाती है, वे भी राधारानी के प्रति आभार जताने के लिए दोबारा राधाकुंड पहुंचते हैं।
सिर्फ संतान की कामना नहीं, आभार जताने भी पहुंचते हैं श्रद्धालु
राधाकुंड में अहोई अष्टमी की रात केवल संतान की इच्छा रखने वाले दंपती ही नहीं पहुंचते। कई ऐसे परिवार भी यहां आते हैं, जो अपनी मनोकामना पूरी होने पर राधारानी के दर्शन और पूजा-अर्चना करना चाहते हैं। उनके लिए यह दिन अपनी आस्था और विश्वास को दोबारा व्यक्त करने का अवसर होता है।
ब्रज में इस परंपरा का विशेष महत्व है। आधी रात को होने वाला स्नान राधारानी के प्रति श्रद्धा, संतान सुख की कामना और परिवार की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि अहोई अष्टमी पर राधाकुंड देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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