अहोई अष्टमी पूजा सामग्री 2026: व्रत से पहले जुटा लें ये सामान, जानें अहोई माता की पूजा में क्या-क्या चढ़ाएं
अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर 2026 को रखा जाएगा। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं। पूजा में अहोई माता का चित्र, रोली, अक्षत, फूल, दीपक, कलश, फल और मिठाई समेत कई चीजें शामिल होती हैं।
इस साल 1 नवंबर 2026 को अहोई अष्टमी व्रत है। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा की तैयारियों में जुट गई हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम के समय अहोई माता की पूजा और कथा सुनने का विधान है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में व्रत से पहले ही पूजा का सामान इकट्ठा कर लेना अच्छा रहता है। अहोई अष्टमी की पूजा में माता का चित्र, रोली, चावल, फूल, दीपक और भोग की सामग्री रखी जाती है। कई घरों में दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। वहीं, कुछ परिवारों में चांदी की अहोई और स्याहू की पूजा करने की परंपरा भी है।
अहोई अष्टमी पूजा सामग्री
- अहोई माता का चित्र या गेरू
- पूजा की चौकी
- लाल या पीला कपड़ा
- रोली और कुमकुम
- हल्दी
- साबुत चावल यानी अक्षत
- फूल और फूलों की माला
- दीपक, घी और रुई की बत्ती
- धूप और अगरबत्ती
- पूजा की थाली
- जल से भरा कलश
- करवा और उसका ढक्कन
- दूध और चावल
- फल और मिठाई
- गेहूं
- दक्षिणा के लिए रुपये
- अहोई अष्टमी व्रत कथा की पुस्तक
- मौली और सुपारी
स्याहू की पूजा के लिए रखें ये चीजें
अहोई अष्टमी की पूजा में स्याहू यानी सेई और उसके बच्चों की आकृति का भी महत्व है। कई परिवारों में चांदी की स्याहू रखकर पूजा की जाती है। इसके लिए चांदी की माला और स्याहू को पूजा की थाली में रखा जाता है। यह परंपरा अलग-अलग परिवारों में अलग तरीके से निभाई जाती है।
भोग में चढ़ाएं ये चीजें
पूजा के दौरान अहोई माता को हलवा, पूरी, मिठाई और फल का भोग लगाया जाता है। कई जगह आठ पूड़ी और आठ पुए चढ़ाने की परंपरा है। घर में अपनी परंपरा के अनुसार पकवान तैयार किए जाते हैं। पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है।
अहोई अष्टमी की पूजा में इन बातों का रखें ध्यान
शाम के समय अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान व्रत कथा सुनना और आरती करना जरूरी माना जाता है। इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कुछ परिवारों में चंद्रमा को देखकर व्रत खोलने की परंपरा भी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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