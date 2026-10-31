अहोई अष्टमी 2026: 1 या 2 नवंबर कब रखें व्रत? नोट करें तारों को अर्घ्य देने का मुहूर्त
Ahoi Ashtami Vrat Date Muhurat : अहोई अष्टमी 1 नवंबर को है या फिर 2 नवंबर को? जानें व्रत का सही मुहूर्त और साथ में जानें कि शाम में तारों को अर्घ्य कब देना है?
Ahoi Ashtami Vrat Puja Muhurat : अहोई अष्टमी के व्रत और पूजा का खास महत्व माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपने बच्चों की खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है। शाम में अहोई माता की पूजा की जाती है और तारों को अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत का पारण किया जाता है। हालांकि कई लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि अहोई अष्टमी की पूजा 1 या फिर 2 नवंबर को है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर व्रत किस दिन रखना है और तारों को अर्घ्य देने का सटीक टाइमिंग क्या है?
अहोई अष्टमी की सही डेट
अहोई अष्टमी का व्रत हमेशा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रखा जाता है। इन दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ शाम में पूजा करती हैं। कार्तिक महीने के अष्टमी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को दोपहर में 2 बजकर 51 मिनट पर होगी। इसके बाद तिथि का समापन 2 नवंबर को होगा। अष्टमी तिथि के समापन का समय दोपहर में 1 बजकर 10 मिनट है। ऐसे में व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा।
अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त
इस व्रत की पूजा शाम में की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5 बजकर 36 मिनट से शुरू होगा। पूजा शाम को 6 बजकर 54 मिनट तक की जा सकती है। ऐसे में अहोई अष्टमी की पूजा के लिए कुल 1 घंटे और 18 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान आप अहोई माता की पूजा करें और अहोई व्रत की कथा को पढ़ें। यहां पर ध्यान रखें कि पूजा की तैयारी आप शुभ मुहूर्त से पहले कर लें ताकि ऐन मौके पर कोई हड़बड़ी ना हो।
तारों का अर्घ्य देने का सही टाइम
अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान तारों का दर्शन करना और उन्हें अर्घ्य देना बहुत ही खास माना जाता है। तारों को अर्घ्य देने के साथ ही ये व्रत पूरा माना जाता है। कल यानी 1 नवंबर की शाम तारों का दर्शन और अर्घ्य 6 बजे से दिया जा सकता है। तारों को जल अर्पित करें। इसी के साथ अपने बच्चों की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए कामना करें। तारों को अर्घ्य देने के लिए स्थानीय पंचांग जरूर देख लें।
अहोई अष्टमी पर चंद्रोदय का समय
कल रात चंद्रोदय का समय 11 बजकर 40 मिनट है। हालांकि शहर के हिसाब से टाइमिंग बदल सकती है। ऐसे में स्थानीय पंचांग को देखना सही होगा। अहोई अष्टमी पर हालांकि खास तौर पर तारों को अर्घ्य देने की परंपरा है। पूजा के लिए आप अपने घर के मंदिर में अहोई माता की तस्वीर लगा लगें। इस व्रत की कथा जरूर पढ़ें। पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ व्रत रखें। इसके बाद तारों को अर्घ्य देने के बाद पूजा करने के बाद सात्विक खाना खाकर व्रत का पारण करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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