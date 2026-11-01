राधाकुंड में अहोई अष्टमी पर खास स्नान, यहां पढ़ें अहोई माता की आरती
अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत कथा सुनने और आरती करने का विशेष महत्व है। मथुरा के राधाकुंड में आधी रात को स्नान की भी खास परंपरा है।
अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाली की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं और दिनभर व्रत रखती हैं। शाम को अहोई माता की कथा सुनने और आरती करने का विशेष महत्व है। वहीं, मथुरा के राधाकुंड में अहोई अष्टमी पर आधी रात को होने वाला स्नान भी खास माना जाता है। इस मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु राधाकुंड पहुंचते हैं।
राधाकुंड में आधी रात को होता है खास स्नान
ब्रज के मथुरा में स्थित राधाकुंड का अहोई अष्टमी से विशेष संबंध माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी की मध्यरात्रि में राधाकुंड में स्नान करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है। इसी विश्वास के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और दंपती यहां पहुंचते हैं।
मान्यता है कि राधाकुंड में स्नान करने से संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। जिन दंपतियों को संतान सुख मिला है, वे भी राधारानी के प्रति आभार जताने के लिए यहां आते हैं। इस दौरान श्रद्धालु राधा-कृष्ण का स्मरण करते हैं और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।
अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा का महत्व
अहोई अष्टमी पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई माता की तस्वीर या दीवार पर उनका चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पूजा में रोली, अक्षत, फूल, दीपक और मिठाई चढ़ाई जाती है। कई घरों में अहोई माता की कथा सुनने की परंपरा भी है।
शाम के समय पूजा के बाद अहोई माता की आरती की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से माता की आराधना करने से संतान पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।
अहोई माता की आरती
जय अहोई माता, जय अहोई माता।
तुमको निसदिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता॥
ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगमाता।
सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥
माता रूप निराला, भक्तों को सुखदाता।
जो कोई तुमको ध्यावे, मनवांछित फल पाता॥
संतान की रक्षा करती, संकट दूर भगाती।
भक्ति भाव से जो पूजे, उसकी बिगड़ी बनाती॥
जय अहोई माता, जय अहोई माता।
तुमको निसदिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता॥
अहोई अष्टमी की पूजा में इन बातों का रखें ध्यान
पूजा के लिए सुबह घर की साफ-सफाई कर लें।
अहोई माता का चित्र स्थापित कर विधि-विधान से पूजा करें।
पूजा में रोली, चावल, फूल और दीपक जरूर रखें।
अहोई माता की कथा सुनें और आरती करें।
रात में अपनी परंपरा के अनुसार तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलें।
अहोई अष्टमी का व्रत मातृत्व, संतान के प्रति प्रेम और परिवार की खुशहाली से जुड़ा पर्व है। इस दिन अहोई माता की पूजा के साथ राधाकुंड में होने वाला मध्यरात्रि स्नान भी ब्रज की खास धार्मिक परंपराओं में शामिल है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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