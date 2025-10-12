अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान का है विशेष महत्व, जानें शुभ मुहूर्त
दीपावली से पहले आने वाली अहोई अष्टमी का व्रत विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस साल यह व्रत 13 अक्टूबर को है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किए जाने वाले इस व्रत को विशेष रूप से पुत्रवती महिलाओं और संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन ब्रज के राधाकुंड में स्नान का अत्यधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि राधा जी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था, इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है।
अहोई अष्टमी व्रत और राधाकुंड स्नान की प्रक्रिया
अहोई अष्टमी का व्रत उपवास और पूजा के साथ पूरे दिन रखा जाता है। रात्रि में तारे दिखाई देने पर पारण किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपति निर्जला व्रत रखते हैं और आधी रात को राधाकुंड में स्नान करते हैं। स्नान के बाद महिलाएं अपने केश खोलकर राधा जी की भक्ति करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
राधा कुण्ड अर्ध रात्रि स्नान मुहूर्त - 11:41 पी एम से 12:30 ए एम, अक्टूबर 14
अवधि - 00 घण्टे 50 मिनट्स
महारास और भगवान कृष्ण की लीला
मान्यता है कि अहोई अष्टमी की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण राधाकुंड में अपनी आठ सखियों के साथ महारास करते हैं। इस समय स्नान और भक्ति करने वाले श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण और राधारानी का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है।
श्रीकृष्ण ने राधा जी को दिया था वरदान
कथा के अनुसार श्रीकृष्ण गोवर्धन में गौचारण लीला करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धरके श्रीकृष्ण पर हमला किया। इस पर श्रीकृष्ण ने उसका वध कर दिया। तब राधारानी ने श्रीकृष्ण को बताया कि उन्होंने अरिष्टासुर का वध तब किया जब वह गौवंश के रूप में था इसलिए उन्हें गौवंश हत्या का पाप लगा है। इस पाप से मुक्ति के उपाय के रूप में श्रीकृष्ण अपनी बांसुरी से एक कुंड (श्याम कुंड) खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने श्याम कुंड के बगल में अपने कंगन से एक और कुंड (राधा कुंड) खोदा और उसमें स्नान किया।
इसके बाद राधा जी से कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा। इस पर राधा जी ने कहा कि हम अभी गौवंश वध के पाप से मुक्त हुए हैं। वे चाहती हैं कि जो भी इस तिथि में राधा कुंड में स्नान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को यह वरदान दे दिया। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिर्राज खंड में मिलता है। उल्लेख है कि महारास वाले दिन कार्तिक मास की अष्टमी (अहोई अष्टमी) थी। तभी से इस विशेष तिथि पर पुत्र प्राप्ति को लेकर दंपति राधाकुंड में स्नान कर राधा जी से आशीर्वाद मांगते हैं।