Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पर कब रखा जाएगा व्रत, इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, जानें पूजन साम्रगी क्या होगी?
कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का पूजन और व्रत किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। अहोई अष्टमी पर निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 को 12:24 रात को शुरू होगी और 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 11:09 ए एम बजे तक रहेगी। यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा में इस साल 5:53 बजे शाम से 07:08 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटा रहेगा। इस व्रत में तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस दिन तारे शाम को 6 बजकर 17 मिनट पर निकलेंगे। अहोई अष्टमी के दिन चन्द्रोदय का समय रात को 11:20 मिनट तक होगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र भी दोपहर 12:28 तक रहेगा, जिसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन परिघ योग सुबह 8:05 तक है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। इसके अलावा सूर्य कन्या राशि में रहेंगे।
इस दिन व्रत के लिए किस चीज की होगी जरूरत
इस दिन पूजा के लिए सबसे जरूरी है चांदी की स्याऊ माता की माला बहुत खास होती है। इस माला में हर साल चांदी के मनके लगाए जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के करवे भी खास माने जाते हैं।सास को दिए जाना वाला बायना जरूरी होता है। इनके बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इस दिन महिलाओं को चुड़ियां, काजल, लाल वस्त्र, सिंदूर, बिंदी आदि सास के बायने के लिए रखना चाहिए। इस दिन करवे या कलश जल भरने के लिए, अहोई माता की पूजा के लिए चांदी की माला के मनके, गंगाजल, फूल, धूपबत्ती, दीपक, गाय का घी, रोली, कलावा, अक्षत, गाय का दूध की जरूरत होती है।
