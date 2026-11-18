अग्नि पंचक हुआ शुरू, 22 नवंबर तक भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां
अग्नि पंचक की शुरुआत हो चुकी है और 22 नवंबर तक इसकी अवधि है। नियम के अनुसार इस दौरान कुछ कामों को करने से बचना जरूरी है।
बीते 17 नवंबर को अग्नि पंचक की शुरुआत हुई है जोकि 22 नवंबर तक रहने वाला है। शास्त्र के अनुसार पंचक के पांच दिन बेहद ही जरूरी और खास होते हैं और इस बार पंचक की शुरुआत मंगलवार के दिन हुई है तो इसे अग्नि पंचक कहा जाएगा। इस दौरान कुछ विशेष काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। घर बनाने से लेकर लकड़ी की चीजें खरीदने की मनाही होती है। इस बार पंचक काल 22 नवंबर की सुबह 5:55 बजे खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस दौरान किन चीजों को करने से बचना है?
अग्नि पंचक में ना करें ये काम-
लकड़ी से जुड़ा काम ना करें
अग्नि पंचक के समय लकड़ी से जुड़ा कोई भी काम करना सही नहीं मानते हैं। इस दौरान ना ही लकड़ी खरीदनी चाहिए और ना ही इन्हें घर में इकट्ठा करना चाहिए। इसके अलावा नए फर्नीचर को भी घर में लाने से बचना चाहिए और ना ही इन्हें खरीदना चाहिए।
अग्नि पंचक में ना बनवाएं घर
मान्यता के अनुसार घर बनवाने काम इस दौरान कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर होता है। अग्नि पंचक के दौरान ना ही घर की नींव रखना सही है और ना ही छत डालने का काम करवाना चाहिए। इन कामों को अग्नि पंचक में करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दौरान किए गए काम में बाधा आती है। ऐसे में पंचक के बाद ही ये काम करवाने चाहिए।
बिजली का सामान ना खरीदें
अग्नि पंचक के दौरान कोशिश करें कि बिजली से जुड़ी कोई भी चीज ना खरीदी जाए। माना जाता है कि इस दौरान बिजली से जुड़ा सामान खरीदने पर इससे जुड़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही इन चीजों का इस्तेमाल करके हुए सतर्क रहने की जरूरत है। आप चाहे तो घर के सारे स्विचबोर्ड और बाकी मशीनों को एक बार चेक करके ही इस्तेमाल करें।
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अग्नि पंचक में करें उपाय
इस दौरान आप घर की सुख-शांति बनाए रखने के लिए कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं। हर दिन सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा होगा। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से आप जरूरतमंद लोगों को कपड़े और भोजन भी दे सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि घर में फालतू की बहसबाजी ना हो और माहौल अच्छा रहे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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