अगहन मास आज से शुरू, अगले 29 दिन जरूर अपनाएं ये 10 जरूरी नियम
आज से भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय महीने की शुरुआत हो चुकी है। अगहन के महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। जानें इन 10 नियमों की डिटेल।
आज से अगहन मास शुरू हो गया है। 25 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक ये महीना चलेगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस महीने को बहुत ही खास मानते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण को ये महीना सबसे प्रिय होता है। ऐसे में इस महीने में भगवान की पूजा-पाठ बहुत ही मायने रखती है। वहीं इस महीने में पूजा-पाठ से लेकर स्नान-दान और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व होता है। इस महीने को मार्गशीर्ष माह के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास के कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि अगले 29 दिन तक किन नियमों का पालन करना चाहिए?
अगहन मास के ये 10 जरूरी नियम जरूर अपनाएं-
1. अगहन के महीने में सुबह जल्दी उठकर नहा लें। इस महीने में जल्दी उठने और नहाने का महत्व ज्यादा है। कोशिश यही करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। वैसे तो किसी पवित्र नदी में नहाना ही अच्छा और शुभ मानते हैं लेकिन ये संभव हर किसी के लिए नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आप रोजाना पानी में गंगाजल मिलाकर नहा सकते हैं।
2. इस महीने में तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ होता है। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। बस ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी तिथि पर तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीया जरूर जलाएं।
3. अगहन महीने को भगवान कृष्ण की पूजा के लिए ही समर्पित मानते हैं। ऐसे में रोज भगवान की पूजा करें। पूजा के दौरान फल-फूल और तुलसी दल जरुर अर्पित करें। इसके अलावा और नियमित रूप से ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए।
4. अगहन के महीने में खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस महीने में जीरा नहीं खाना चाहिए। साथ ही मांस मदिरा और तामसिक चीजों से दूर ही रहना चाहिए। इस महीने यही कोशिश होनी चाहिए कि रोज सात्विक और एकदम सादा भोजन ही बने।
5. रोजाना की पूजा में शंख जरूर बजाएं। भगवान कृष्ण की पूजा में शंख बजाने को खास महत्व दिया जाता है। अगहन महीने में शंख की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही इसे रोज बजाने से घर की माहौल पॉजिटिव होता है।
6. इसके अलावा आप रोज गीता का पाठ जरूर करें। अगहन के महीने में गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। अगर आप रोजाना गीता पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो इसके श्लोक पढ़ लें।
7. अगहन के महीने में खुद के बात-व्यवहार पर भी खूब कंट्रोल रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बात से किसी का दिल ना दुखने पाए। ना किसी से गुस्से में कोई बात कहे और ना ही किसी से झूठ बोलें। इस महीने में किसी का भूलकर भी अपमान ना करें।
8. अगहन का महीना सूर्य को जल अर्पित करने के लिए भी खास माना जाता है। रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य के मंत्रों का जाप करें। माना जाता है कि रोज सूर्य को जल चढ़ाया जाए तो इससे जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है।
9. इस महीने में ठंड दस्तक देने लगती है। अगर आप जरूरतमंद लोगों को कंबल, खाने-पीने की चीजें और गर्म कपड़े वगैरह दान करेंगे तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। मान्यता यही है कि क्षमता के अनुसार अगर दान किया जाए तो इसका खूब पुण्य मिलता है।
10. सबसे आखिरी और जरूरी नियम है कि इस दौरान सिंपल रहना चाहिए। हर एक चीज का पालन करते हुए मन को शांत रखना चाहिए। समय पर उठना और सोचा चाहिए। वहीं पूजा-पाठ में खूब मन लगाना चाहिए।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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