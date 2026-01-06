Hindustan Hindi News
18 साल बाद कुंभ राशि से मकर राशि में करेंगे राहु गोचर, इन राशियों का बदलेगा समय

After 18 years Rashifal Rahu Transit 2026: राहु का गोचर धीमी गति में होता है। राहु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुख-सुविधाओं का लाभ मिलता है। मकर राशि में राहु के गोचर से किन राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है-

Jan 06, 2026 03:45 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
After 18 years Rashifal Rahu Transit: राहु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुख-सुविधाओं का लाभ मिलता है। वहीं, राहु की बुरी स्थिति दिक्कतों का कारण भी बन सकती है। राहु का गोचर धीमी गति में होता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में ही विराजमान हैं, जो 2026 के आखिरी महीने तक इसी राशि में रहेंगे। दिसंबर 2026 में राहु कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु की चाल में बदलाव होने पर सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आइए जानते हैं मकर राशि में राहु के विराजमान रहने से किन राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है-

धनु राशि

2026 में राहु का कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर धनु राशि के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

करियर लाइफ में आपको कई नए टास्क मिल सकते हैं, जो पूरी मेहनत के साथ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

घर परिवार में मौज मस्ती वाला माहौल रहेगा।

जीवनसाथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है।

इसलिए पेशेंस के साथ मामलों को सुलझाएं।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए 2026 में राहु का कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर लाभकारी साबित हो सकता है।

आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा।

लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है।

करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं, जो ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।

कर्क राशि

2026 में राहु का कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी।

निवेश करने के लिए यह समय बेहद अच्छा माना जा रहा है।

सेहत में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव होता रहेगा।

इसलिए हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।

विद्यार्थियों को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
