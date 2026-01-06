संक्षेप: After 18 years Rashifal Rahu Transit 2026: राहु का गोचर धीमी गति में होता है। राहु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुख-सुविधाओं का लाभ मिलता है। मकर राशि में राहु के गोचर से किन राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है-

Jan 06, 2026 03:45 pm IST

After 18 years Rashifal Rahu Transit: राहु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को सुख-सुविधाओं का लाभ मिलता है। वहीं, राहु की बुरी स्थिति दिक्कतों का कारण भी बन सकती है। राहु का गोचर धीमी गति में होता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में ही विराजमान हैं, जो 2026 के आखिरी महीने तक इसी राशि में रहेंगे। दिसंबर 2026 में राहु कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु की चाल में बदलाव होने पर सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आइए जानते हैं मकर राशि में राहु के विराजमान रहने से किन राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

18 साल बाद कुंभ राशि से मकर राशि में करेंगे राहु गोचर, इन राशियों का बदलेगा समय धनु राशि 2026 में राहु का कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर धनु राशि के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

करियर लाइफ में आपको कई नए टास्क मिल सकते हैं, जो पूरी मेहनत के साथ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

घर परिवार में मौज मस्ती वाला माहौल रहेगा।

जीवनसाथी के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है।

इसलिए पेशेंस के साथ मामलों को सुलझाएं।

तुला राशि तुला राशि वालों के लिए 2026 में राहु का कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर लाभकारी साबित हो सकता है।

आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा।

लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है।

करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं, जो ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।

कर्क राशि 2026 में राहु का कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी।

निवेश करने के लिए यह समय बेहद अच्छा माना जा रहा है।

सेहत में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव होता रहेगा।

इसलिए हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।

विद्यार्थियों को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।