Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़After 18 years Rahu Rashifal Venus Transit in Aquarius Horoscope Kumbh Rashi mai rahu shukra gochar lucky zodiacs
18 साल बाद कुंभ राशि में राहु-शुक्र मचाएंगे धमाल, इन राशियों को होगा बंपर लाभ

18 साल बाद कुंभ राशि में राहु-शुक्र मचाएंगे धमाल, इन राशियों को होगा बंपर लाभ

संक्षेप:

After 18 years Rahu Rashifal Venus Transit: कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश से मायावी ग्रह के साथ संयोग बनेगा, जो कुछ राशियों के भाग्योदय का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं, क्या आप भी उन लकी राशियों में शामिल तो नहीं-

Mon, 1 Dec 2025 09:10 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

After 18 years Rahu Rashifal Venus Transit: वैभव, सुख, धन, प्रेम और सुंदरता के कारक शुक्र जल्द ही शनि की राशि में एंटर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश से मायावी ग्रह के साथ संयोग बनेगा, जो कुछ राशियों के भाग्योदय का कारण भी बन सकता है। वहीं, मायावी ग्रह राहु पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप राहु और शुक्र की युति का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह युति करीब 18 सालों के बाद कुंभ राशि में 2026 की शुरुआत में बनेगी। शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनने से कुछ राशियों को लाभ तो कुछ को अलर्ट भी रहना होगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

18 साल बाद कुंभ राशि में राहु-शुक्र मचाएंगे धमाल, इन राशियों को होगा बंपर लाभ

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनना बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

व्यापार में निवेश के लिए आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है।

नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा जाहिर करने के अनेक मौके मिलेंगे।

सेहत में भी पहले से सुधार नजर आएगा।

लव लाइफ में रोमांस बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें।

बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें:मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र चंद्र गोचर लाएगा अच्छे दिन, इन राशियों का चमकेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 12 राशियों के लिए 1-7 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

धनु राशि

शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।

कार्य से जुड़ी विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है।

वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा।

व्यापार में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिनसे आपको आर्थिक लाभ होगा।

वहीं, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों को शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनने से फायदा मिल सकता है।

आपकी आय में वृद्धि होगी।

परिवार में सुख संपदा बनी रहेगी।

पूर्व में किया गया निवेश आपके लिए शुभ समाचार लाएगा।

वहीं, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होना भी संभव है।

ये भी पढ़ें:2 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल
ये भी पढ़ें:1-31 दिसंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 1-7 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
rahu gochar Shukra Rashi Parivartan Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने