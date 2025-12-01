संक्षेप: After 18 years Rahu Rashifal Venus Transit: कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश से मायावी ग्रह के साथ संयोग बनेगा, जो कुछ राशियों के भाग्योदय का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं, क्या आप भी उन लकी राशियों में शामिल तो नहीं-

Mon, 1 Dec 2025 09:10 PM

After 18 years Rahu Rashifal Venus Transit: वैभव, सुख, धन, प्रेम और सुंदरता के कारक शुक्र जल्द ही शनि की राशि में एंटर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश से मायावी ग्रह के साथ संयोग बनेगा, जो कुछ राशियों के भाग्योदय का कारण भी बन सकता है। वहीं, मायावी ग्रह राहु पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप राहु और शुक्र की युति का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह युति करीब 18 सालों के बाद कुंभ राशि में 2026 की शुरुआत में बनेगी। शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनने से कुछ राशियों को लाभ तो कुछ को अलर्ट भी रहना होगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली हैं-

18 साल बाद कुंभ राशि में राहु-शुक्र मचाएंगे धमाल, इन राशियों को होगा बंपर लाभ मिथुन राशि मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनना बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

व्यापार में निवेश के लिए आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है।

नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा जाहिर करने के अनेक मौके मिलेंगे।

सेहत में भी पहले से सुधार नजर आएगा।

लव लाइफ में रोमांस बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें।

बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा।

धनु राशि शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।

कार्य से जुड़ी विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है।

वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा।

व्यापार में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिनसे आपको आर्थिक लाभ होगा।

वहीं, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।

वृषभ राशि वृषभ राशि के लोगों को शनि की राशि कुंभ में शुक्र और राहु की युति बनने से फायदा मिल सकता है।

आपकी आय में वृद्धि होगी।

परिवार में सुख संपदा बनी रहेगी।

पूर्व में किया गया निवेश आपके लिए शुभ समाचार लाएगा।

वहीं, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होना भी संभव है।