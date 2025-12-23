Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़After 12 years Guru Rashifal Jupiter transit 2026 in Saturn Nakshatra these zodiacs will get a lot of money
12 साल बाद शनि के नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन राशियों को मिलेगा पैसा ही पैसा

12 साल बाद शनि के नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन राशियों को मिलेगा पैसा ही पैसा

संक्षेप:

After 12 years Guru Rashifal Jupiter transit 2026: गुरु की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। जल्द ही गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। इस बार गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियां प्रॉफिट पायेंगी।

Dec 23, 2025 10:25 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
After 12 years Guru Rashifal Jupiter transit: इस समय गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहें हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हैं। जल्द ही गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। इस बार गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, गुरु 2026 में पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। गुरु ग्रह का शनि के नक्षत्र में गोचर करना कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं की गुरु ग्रह के शनि के नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों का भाग्य उदय होने वाला है-

12 साल बाद शनि के नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन राशियों को मिलेगा पैसा ही पैसा

धनु राशि

गुरु ग्रह के शनि के नक्षत्र में गोचर करने से धनु राशि वालों को बंपर फायदा हो सकता है।

इंकम बढ़ने के योग भी बन रहे हैं।

धन का आगमन ऐसी जगहों से होगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा।

जई नौकरी मिल सकती है।

लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह का शनि के नक्षत्र में गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है।

व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।

बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।

न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।

घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा।

फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।

कन्या राशि

गुरु ग्रह का शनि के नक्षत्र में गोचर करना कन्या राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेंगी।

बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है।

हेल्थ अच्छी रहने वाली है।

आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

