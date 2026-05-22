28 मई को अधिकमास के पहले प्रदोष व्रत पर बन रहे कई दुर्लभ संयोग, शिव जी की कृपा से दूर होंगे ग्रह दोष, कर लें ये 7 उपाय
28 मई 2026 को ज्येष्ठ अधिकमास का पहला प्रदोष व्रत है। यह प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ने के कारण और ज्यादा शुभ माना जा रहा है। इस प्रदोष व्रत पर बन रहे दुर्लभ संयोग में कुछ विशेष उपाय करने से शनि और चंद्र दोष से राहत मिलती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।
अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास 17 मई से 15 जून तक चल रहा है। इस दौरान 28 मई 2026, गुरुवार को अधिकमास का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। चूंकि यह व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दुर्लभ संयोग में भगवान शिव की पूजा से चंद्र दोष, शनि दोष और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना होती है।
गुरु प्रदोष व्रत की तिथि और मुहूर्त
ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 मई 2026 को सुबह 7:56 बजे शुरू होगी और 29 मई को सुबह 9:50 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, व्रत 28 मई गुरुवार को रखा जाएगा। प्रदोष काल में शिव पूजा का विशेष महत्व है। इस बार का गुरु प्रदोष कई शुभ योग बना रहा है, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है।
अधिकमास में प्रदोष व्रत का महत्व
सामान्य प्रदोष व्रत से अधिकमास का प्रदोष व्रत अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस मास में की गई शिव आराधना का पुण्य दस गुना बढ़ जाता है। गुरु प्रदोष पर शिव पूजा से शनि देव भी शांत होते हैं, क्योंकि शिव शनि के गुरु माने जाते हैं। इस व्रत से चंद्रमा संबंधी मानसिक तनाव, शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और कुंडली के अन्य दोषों से राहत मिलती है।
ग्रह दोष मुक्ति के 7 प्रभावी उपाय
दूध और गंगाजल का अर्घ्य: प्रदोष काल में शिवलिंग पर कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। इससे चंद्र दोष शांत होता है।
सफेद वस्तुओं का दान: चावल, चीनी या सफेद कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करें। यह मानसिक शांति देता है।
काले तिल चढ़ाना: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। इससे शनि दोष कम होता है।
सरसों तेल का दीपक: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
हनुमान चालीसा पाठ: प्रदोष काल में हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह शनि और चंद्र दोनों दोषों से रक्षा करता है।
महामृत्युंजय मंत्र जाप: 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है।
21 बेलपत्र अर्पण: शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बताएं।
प्रदोष व्रत की पूजा विधि
व्रत के दिन सुबह स्नान कर संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार रखें। प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफेद चंदन चढ़ाएं। 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें।
सावधानियां और नियम
प्रदोष व्रत के दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मक बातों से बचें। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। काले कपड़े ना पहनें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। शिवलिंग पर सिंदूर, हल्दी, तुलसी दल और केतकी फूल कभी ना चढ़ाएं।
28 मई 2026 का गुरु प्रदोष व्रत अधिकमास का पहला और अत्यंत शक्तिशाली प्रदोष है। इस दुर्लभ अवसर पर भगवान शिव और हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस व्रत को विधि-विधान से करने पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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