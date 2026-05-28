अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज, शाम को ये छोटा सा उपाय दिलाएगा धन लाभ
अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज है। आज के दिन अगर आप शाम के समय छोटा सा उपाय करेंगे, तो आपको शिवजी की कृपा मिलेगी। यहां जानें कि आज क्या उपाय करना चाहिए।
अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज है। आज के दिन अगर आप शाम के समय छोटा सा उपाय करेंगे, तो आपको शिवजी की कृपा मिलेगी। ज्येष्ठ मास में आज प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। यह अधिकमास का प्रदोष व्रत है, इस दिन शिवजी के लिए व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है जिसने 26 प्रदोष व्रत कर लिए, उसकी सभी मनोकामनाएं शिवजी पूरी करते हैं। यहां हम बात करेंगे, शिव प्रदोष व्रत के उपायों के बारे में, जिससे शिवजी की कृपा मिलती है।
गुरु प्रदोष व्रत के उपाय
गुरु प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय शिवजी की पूजा का समय है। इस दिन शिवजी की पूजा के लिए आप शाम के समय मंदिर जाएं और एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाएं और घी का दीपक भी लेकर जाएं। मंदिर में जाकर आप उस लोटा के जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव के सामने और नंदी के बीच घी का दीपक जला दें, इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और आपको धनधान्य मिलता है।
जून में अब कब है प्रदोष व्रत
आपको बता दें कि जून में अब प्रदोष व्रत 12 जून को हैं, इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अधिकमास में यह आखिरी प्रदोष होगा, इसके बाद 27 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष होगा। यह प्रदोष व्रत भी खास है, इस दिन शनि ग्रह और शिवजी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 जून को रात 07 बजकर 36 मिनट पर होगी। व तिथि का समापन 13 जून को शाम 04 बजकर 07 मिनट पर होगा। ऐसे में 12 जून को शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा।
इस दिन क्या करें, इस दिन सबसे पहले प्रदोष समय को नोट करें, क्योंकि इसी समय आपको शिवजी की पूजा करनी है। इसके बाद दिन में भी सोने से बचें। व्रत कथा का पाठ करें, अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान जरूर करें
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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