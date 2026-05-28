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अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज, शाम को ये छोटा सा उपाय दिलाएगा धन लाभ

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज है। आज के दिन अगर आप शाम के समय छोटा सा उपाय करेंगे, तो आपको शिवजी की कृपा मिलेगी। यहां जानें कि आज क्या उपाय करना चाहिए। 

अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज, शाम को ये छोटा सा उपाय दिलाएगा धन लाभ

अधिक मास का गुरु प्रदोष व्रत आज है। आज के दिन अगर आप शाम के समय छोटा सा उपाय करेंगे, तो आपको शिवजी की कृपा मिलेगी। ज्येष्ठ मास में आज प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। यह अधिकमास का प्रदोष व्रत है, इस दिन शिवजी के लिए व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है जिसने 26 प्रदोष व्रत कर लिए, उसकी सभी मनोकामनाएं शिवजी पूरी करते हैं। यहां हम बात करेंगे, शिव प्रदोष व्रत के उपायों के बारे में, जिससे शिवजी की कृपा मिलती है।

गुरु प्रदोष व्रत के उपाय

गुरु प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय शिवजी की पूजा का समय है। इस दिन शिवजी की पूजा के लिए आप शाम के समय मंदिर जाएं और एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाएं और घी का दीपक भी लेकर जाएं। मंदिर में जाकर आप उस लोटा के जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव के सामने और नंदी के बीच घी का दीपक जला दें, इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और आपको धनधान्य मिलता है।

जून में अब कब है प्रदोष व्रत

आपको बता दें कि जून में अब प्रदोष व्रत 12 जून को हैं, इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अधिकमास में यह आखिरी प्रदोष होगा, इसके बाद 27 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष होगा। यह प्रदोष व्रत भी खास है, इस दिन शनि ग्रह और शिवजी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 जून को रात 07 बजकर 36 मिनट पर होगी। व तिथि का समापन 13 जून को शाम 04 बजकर 07 मिनट पर होगा। ऐसे में 12 जून को शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा।

इस दिन क्या करें, इस दिन सबसे पहले प्रदोष समय को नोट करें, क्योंकि इसी समय आपको शिवजी की पूजा करनी है। इसके बाद दिन में भी सोने से बचें। व्रत कथा का पाठ करें, अन्न-धन समेत आदि चीजों का दान जरूर करें

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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