अधिकमास ज्येष्ठ में नहीं है निर्जला एकादशी, 3 साल में एक बार आती है पद्मा एकादशी
padmini ekadashi kab hai: अधिकमास में दो एकादशी हैं, लेकिन इसमें निर्जला एकादशी नहीं आती है। अधिकमास की पहली एकादशी पद्मिनी या कमला है और दूसरी पद्मा और कमला एकादशी है। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है।
इस साल अगर आप ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की तारीख खोज रहे हैं तो रुक जाएं। इस साल निर्जला एकादशी मई में नहीं, जून में है। अभी अधिकमास लगा है, इसलिए अधिक मास में पद्मिनी या कमला एकादशी होती है। यह एकादशी बहुत खास है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। इसका जिक्र पद्मपुराण में किया गया है, जिसमें श्रीकृष्ण ने कहा है कि अधिक मास आनेपर जो एकादशी होती है, वह कमला या पद्मिनी नामसे प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके ब्रत के प्रभावसे लक्ष्मी आपके पास आती है।
अधिकमास की एकादशी में तुलसी की पूजा
इस दिन क्या तुलसी की पूजा करो, उसके पास दीपदान करो। इस दिन उल्लेख किया गया है कि जो तुलसीदल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने। कार्तिक सकलें वत्स पापं जन्मार्जितं दहेत्॥ तुलसीके समीप लाख गुना और भगवान् विष्णुके निकट अनन्त गुना फल होता है। इस व्रत की कहानी में भी मां लक्ष्मी का जिक्र किया है। ऐसा कहा जाता है कि कमला एकादशीके ब्रत से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन दीपदान उत्तम माना जाता है। इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। सुबह व्रत का संकल्प लें और फिर व्रत की कथा पढ़ें। शाम को भगवान नारायण का कीतर्न करें। इस दिन के व्रत का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि अधिकमाल श्रीहरि का महीना है, इसलिए इस दिन मां लक्ष्मीके साथ श्रीहरि की पूजा फलदायी है। इस दिन तुलसी दल भगवान को अर्पित करने चाहिए। खाने में फलाहार लें, अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी चावल का सेवन ना करें। पीपल के पेड़ पर और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी उत्तम माना गया है। ऐसा कहा गया है कि तुलसी की पूजा आपको श्रीहरि के पास ले जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी के उपाय भी आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं।
कब है एकादशी
हिंदू पंचांग के अनुसार, अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 6 बजकर 22 मिनट होगा। दशमी तिथि वाली एकादशी र व्रत नहीं करते हैं, इसलिए उदया तिथि वाली एकादशी 27 मई को मनाई जाएगी। हालांकि एकादशी के नियमों को 26 मई से ही माना जाएगा।
अधिकमास की दूसरी एकादशी कब है?
अधिकमास की दूसरी एकादशी को कामदा या पद्मा एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है। एकादशीको विधिपूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदिके द्वारा भगवान् पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए । व्रत करनेवाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन---इन दसों का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जूआ, निद्रा, पान, दातुन, परायी निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध ओर असत्यभाषण---इन ग्यारह दोषों को त्याग दे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां